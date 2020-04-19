Памятка для волонтеров: как можно помочь разрешению кризиса в качестве добровольца?

Позаботьтесь о здоровье и безопасности себя и других. Перед тем как начать волонтерскую деятельность убедитесь, что вы здоровы и можете защитить от вируса как себя, так и других. Помогая другим, не подвергайте опасности себя, и не будьте сами распространителем вируса. Если вы входите в группу риска — ваш возраст 60+ или вы страдаете каким-либо хроническим заболеванием — то разумно оставаться дома и не подвергать себя без причины опасности. Люди, которые входят в группу риска, могут помочь людям, например, поддерживая и беседуя с ними по телефону. Соблюдайте инструкции Департамента здоровья.

В случае, если вас призвали к волонтерской деятельности, нужно сохранять трезвый ум и быть уверенным в том, что цель, посредник и инициатор заслуживают доверия. Это позволит уберечься от мошенников.

Если вы здоровы и хотите внести свой вклад как доброволец и помочь людям, попавшим в трудности, начните со своего окружения — дома, улицы, деревни, села, общества. Важно позаботиться о том, чтобы никто не остался без внимания, или наоборот, не подверг себя опасности, помогая другим или принимая помощь. При предложении помощи нужно избегать физического контакта, для того чтобы минимизировать риски и избежать дальнейшего распространения вируса и возникновения большего ущерба.

Следите за официальными приглашениями и используйте надежные каналы для волонтерской деятельности.

Если вы хотите как доброволец предложить помощь организациям или нуждаетесь в поддержке для того, чтобы начать волонтерскую деятельность, Министерство внутренних дел рекомендует оставить заявку на сайте http://www.vabatahtlikud.ee. Там также представлены инструкции для добровольцев и для свободных объединений о том, как действовать в данной ситуации . Порталом управляет организация Eesti Külaliikumine Kodukant.

Просьбу о помощи человеку или общине, а также предложение о помощи можно также разместить на портале http://www.kogukondaitab.ee, который является платформой для соединения нуждающихся в помощи и добровольцев. Речь идет о решении, которое появилось в рамках хакатона Hack the Crisis.