Палдиское шоссе на время сузится

По 2 мая работы будут концентрироваться на установке поребрика, реконструкции уличного освещения, ливневой канализации и тротуаров. Для чего частично будет перекрыт для движения транспорта крайний правый ряд. На несколько десятков метров сдвинутся автобусные остановки.