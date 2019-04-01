01.04.2019, 11:09

Палдиское шоссе на время сузится


rus.delfi.ee
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Палдиское шоссе на время сузится
Foto: Tanel Meos

С завтрашнего дня планируется продолжить создание ряда для общественного транспорта на Палдиском шоссе между остановками Зоо и Мустйыэ. на направлении, ведущем к центру города, информирует Raepress.

По 2 мая работы будут концентрироваться на установке поребрика, реконструкции уличного освещения, ливневой канализации и тротуаров. Для чего частично будет перекрыт для движения транспорта крайний правый ряд. На несколько десятков метров сдвинутся автобусные остановки.

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