Палатка экологической кампании переехала на пляж Пикакари

Каждые выходные меняется основная тема ее деятельности: завтра и послезавтра — это "Пищевая сеть Балтийского моря", а в следующие субботу и воскресенье — "Как разумно организовать потребление?"

Каждые полчаса на пляже будет работать лаборатория экологических опытов. Свои экознания можно будет испытать в ходе игры на местности, трасса которой включает 20-25 различных точек в прибрежном парке.

В Пирита в рамках той же кампании на углу улицы Рандвере и ведущей в прибрежный лес дороги открыта выставка на тему опасности засорения моря всяким мусором.

Летние образовательная природоохранные мероприятия проводятся нынче в сотрудничестве с образовательным центром "Пернова" и при поддержке Центра природоохранных инвестиций и Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Проект "Береги море!"проводится уже третий год, но впервые не только в Пярну, но и в Таллинне и Курессааре.