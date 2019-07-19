Палатка экологической кампании переехала на пляж Пикакари
Палатка экологической кампании "Береги море!" на ближайшие и следующие выходные, т.е. 20-21 и 27-28 июля, обосновывается на удостоенном экознака "Голубой флаг" пляже Пикакари.
Палатка экологической кампании "Береги море!" на ближайшие и следующие выходные, т.е. 20-21 и 27-28 июля, обосновывается на удостоенном экознака "Голубой флаг" пляже Пикакари.
Каждые выходные меняется основная тема ее деятельности: завтра и послезавтра — это "Пищевая сеть Балтийского моря", а в следующие субботу и воскресенье — "Как разумно организовать потребление?"
Каждые полчаса на пляже будет работать лаборатория экологических опытов. Свои экознания можно будет испытать в ходе игры на местности, трасса которой включает 20-25 различных точек в прибрежном парке.
В Пирита в рамках той же кампании на углу улицы Рандвере и ведущей в прибрежный лес дороги открыта выставка на тему опасности засорения моря всяким мусором.
Летние образовательная природоохранные мероприятия проводятся нынче в сотрудничестве с образовательным центром "Пернова" и при поддержке Центра природоохранных инвестиций и Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Проект "Береги море!"проводится уже третий год, но впервые не только в Пярну, но и в Таллинне и Курессааре.
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