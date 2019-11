Пайдеский депутат от EKRE пришел в горсобрание в футболке с расистской надписью

Спереди на футболке было изображено лицо чернокожего мужчины под запрещающим знаком. А на спине надпись "Some Niggers Never Die They Just Smell That Way", что в переводе означает: "Некоторые негры никогда не умирают, они просто так воняют".

Входящий в горсобрании во фракцию EKRE Пыллу не захотел давать Delfi комментарий на данную тему. Другой депутат от EKRE Прийт Пыдер услышал об инциденте от Delfi впервые, и поэтому не захотел комментировать. Фракция EKRE в Пайдеском горсобрании состоит из двух членов.

Мэр Пайде Прийт Вярк сказал Õhtuleht, что "Андрес Пыллу — типичный болтун. Единственное, что его волнует в Пайде и в Эстонии, это личное внимание, которого он этой футболкой добивался и получил".

"Я и депутаты горсобрания, очевидно, не обратили внимания ни на футболку, ни на его слова, потому что два года в гособрании показывают, что он регулярно против всех и всего, берет слово везде, но отсутствует какая-либо компетенция и знания", — оценил Вярк вклад Пыллу в Пайде.

Пыллу не входит ни в одну партию. Он баллотировался в Пайдеское горсобрание в списке EKRE и был избран 130 голосами.