Паэт: Россия могла бы взять пример с Ирана

”Признание Ирана в том, что их военные по ошибке сбили пассажирский самолет и убили 176 человек, в том числе десятки граждан своей страны, с точки зрения рациональности было единственным возможным шагом, поскольку в ближайшее время эта суровая правда все равно бы вскрылась”, — сказал Паэт и добавил, что теперь нужно призвать виновников к ответственности, хотя погибших это, конечно, не вернет.

"Эти 176 пассажиров являются непосредственными жертвами усугубившегося в последние дни конфликта между США и Ираном, которые сами не имели никакого отношения к противостоянию этих государств”, — отмечает он.

”Признание Ирана могло бы послужить примером для России, которая до сих пор избегала подобного шага относительно сбитого в 2014 году малайзийского пассажирского лайнера. Неважно, что следствие пришло к четким выводам. По крайней мере это было бы честно по отношению к погибшим и их близким”, — резюмирует политик.