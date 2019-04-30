Паэт: министр, находящийся под следствием, не может выполнять свою работу

”Каждый из членов правительства Эстонии должен максимально вкладываться в укрепление ее позиция в международном плане, а также в поддержку эстонских предпринимателей в международной среде. Более того: это — роль министра внешней торговли. В нынешней ситуации, когда свежеиспеченный министр внешней торговли — под следствием, он не может выполнять свою работу. В худшем случае результат будет негативен”, — высказался Паэт.