Паэт критикует Пыллуааса: пограничным договором Эстония не оказывает России услугу, а заботится о своем будущем

”От ключевых фигур нынешнего правительства стало поступать слишком много заявлений внешнеполитического содержания, отрицательно влияющих на международный имидж Эстонии. И это беспокоит. Имидж и благонадежность Эстонии в глазах наших союзников напрямую влияют и на наше чувство безопасности”, — пишет Паэт.

Он отмечает, что таких высказываний было много, а теперь к ним добавилась ”непонятные слова” спикера Рийгикогу, которые дали России возможность трактовать их как территориальные претензии Эстонии, при том что подписанные обоими правительствами договоры, фиксирующие границы, ожидают от парламентов решения по ратификации.

”Наши союзники также считают неуместными территориальные претензии, поскольку ожидают от стран, в том числе от Эстонии, последовательности и предсказуемой политики. Особенно в таких важных вопросах, как граница между государствами. Если в 2014 году правительство одобрило указанные в пограничном договоре границы, и договоры были подписаны при поддержке как правительства, так и парламентской комиссии по иностранным делам, то пять лет спустя начинать вести другие разговоры несерьезно. Наши союзники тоже не понимают этого и не считают адекватным”, — пишет политик.

”Кроме того, эти разговоры не в интересах Эстонии”, — отмечает он и добавляет, что партийная задача не должна быть превыше внешнеполитической и международной стабильности государства.