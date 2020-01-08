Паэт критикует Пыллуааса: пограничным договором Эстония не оказывает России услугу, а заботится о своем будущем

”В контексте новогодней речи спикера Рийгикогу следует напомнить, что заключением в 2014 году пограничных договоров мы не оказали услугу России. Получившая одобрение двух сторон и установленная совместно государственная граница является важным фактором, обеспечивающим безопасность. В том числе для Эстонии”.
”Наличие пограничных договоров между соседними государствами — правило, а не исключение. В международных отношениях действует принцип: границы между соседними государствами устанавливаются договорами. […] И тем, кто задает вопросы о необходимости этих договоров, следует иметь ввиду, что нынешнее временное решение работало в мирное время, и это не значит, что оно работало бы и в более сложных условиях. Ратификация приграничного договора — это нормальное развитие событий, а не навязанное действие. У Литвы и Латвии такие договора с Россией тоже имеются. Это сделали почти все соседствующие с Россией страны, не входящие в СНГ”.
”Наша восточная граница является границей коллективной защиты НАТО. Как член ЕС мы также находимся на восточной границе ЕС, с которой заканчивается территория действия единого рынка и общих правил ЕС. Нельзя недооценивать важность наличия четко зафиксированной и действующей границы для вопросов безопасности и экономики”.
Паэт считает, что Рийгикогу и Дума должны договориться о графике ратификации приграничного договора и ратифицировать его.
”XX век для многих европейских народов и государств выдался сложным и трагическим, в том числе для Эстонии. Если сравнить карту Европы начала XX века с картой современной Европы, то можно найти много различий. Задача Эстонии — обеспечить такое будущее, где наша обороноспособность будет максимально надежной и для злонамеренных разночтений не останется места”.
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