08.01.2020, 13:20

Паэт критикует Пыллуааса: пограничным договором Эстония не оказывает России услугу, а заботится о своем будущем

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Henn Põlluaasa ettevalmistused istungjärgu avakõneks
Henn Põlluaasa ettevalmistused istungjärgu avakõneksFoto: Madis Veltman

Евродепутат Урмас Паэт критикует в своем мнении в Eesti Päevaleht слова Пыллуааса о пограничном договоре с Россией и отмечает, что договором Эстония не оказывает России услугу, а страхует себя на будущее.

”От ключевых фигур нынешнего правительства стало поступать слишком много заявлений внешнеполитического содержания, отрицательно влияющих на международный имидж Эстонии. И это беспокоит. Имидж и благонадежность Эстонии в глазах наших союзников напрямую влияют и на наше чувство безопасности”, — пишет Паэт.

Он отмечает, что таких высказываний было много, а теперь к ним добавилась ”непонятные слова” спикера Рийгикогу, которые дали России возможность трактовать их как территориальные претензии Эстонии, при том что подписанные обоими правительствами договоры, фиксирующие границы, ожидают от парламентов решения по ратификации.

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”Наши союзники также считают неуместными территориальные претензии, поскольку ожидают от стран, в том числе от Эстонии, последовательности и предсказуемой политики. Особенно в таких важных вопросах, как граница между государствами. Если в 2014 году правительство одобрило указанные в пограничном договоре границы, и договоры были подписаны при поддержке как правительства, так и парламентской комиссии по иностранным делам, то пять лет спустя начинать вести другие разговоры несерьезно. Наши союзники тоже не понимают этого и не считают адекватным”, — пишет политик.

”Кроме того, эти разговоры не в интересах Эстонии”, — отмечает он и добавляет, что партийная задача не должна быть превыше внешнеполитической и международной стабильности государства.

”В контексте новогодней речи спикера Рийгикогу следует напомнить, что заключением в 2014 году пограничных договоров мы не оказали услугу России. Получившая одобрение двух сторон и установленная совместно государственная граница является важным фактором, обеспечивающим безопасность. В том числе для Эстонии”.

”Наличие пограничных договоров между соседними государствами — правило, а не исключение. В международных отношениях действует принцип: границы между соседними государствами устанавливаются договорами. […] И тем, кто задает вопросы о необходимости этих договоров, следует иметь ввиду, что нынешнее временное решение работало в мирное время, и это не значит, что оно работало бы и в более сложных условиях. Ратификация приграничного договора — это нормальное развитие событий, а не навязанное действие. У Литвы и Латвии такие договора с Россией тоже имеются. Это сделали почти все соседствующие с Россией страны, не входящие в СНГ”.

”Наша восточная граница является границей коллективной защиты НАТО. Как член ЕС мы также находимся на восточной границе ЕС, с которой заканчивается территория действия единого рынка и общих правил ЕС. Нельзя недооценивать важность наличия четко зафиксированной и действующей границы для вопросов безопасности и экономики”.
Паэт считает, что Рийгикогу и Дума должны договориться о графике ратификации приграничного договора и ратифицировать его.

”XX век для многих европейских народов и государств выдался сложным и трагическим, в том числе для Эстонии. Если сравнить карту Европы начала XX века с картой современной Европы, то можно найти много различий. Задача Эстонии — обеспечить такое будущее, где наша обороноспособность будет максимально надежной и для злонамеренных разночтений не останется места”.

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