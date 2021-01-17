Паэт: это будет не мудро, если российские власти арестуют Алексея Навального(17)
Депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт в прямом эфире "Дождя" заявил, что вся ситуация вокруг российского оппозиционера Алексея Навального — важная история.
Депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт в прямом эфире "Дождя" заявил, что вся ситуация вокруг российского оппозиционера Алексея Навального — важная история.
"Это будет не мудро, если российские власти его арестуют в Москве. Это неправильно, если смотреть с человеческой точки зрения. И, конечно, это не мудро, если смотреть с внутриполитической точки зрения и, конечно, международной", - сказал Паэт.
По его словам, история с Навальным будет иметь последствия с международной точки зрения. Политик уверен, что и отношение российской власти к политической оппозиции тоже вызовет вопросы у мирового сообщества.
"Если Алексея Навального арестуют, то сразу последует реакция европейских лидеров", — заявил Паэт. Также он выразил сожаление, что российские власти до сих пор так и не дали официальных комментариев относительно того, что Навального пытались убить.
По его словам, судьба Навального тоже играет свою роль в отношениях Европы и России.
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