Паэт: это будет не мудро, если российские власти арестуют Алексея Навального

"Это будет не мудро, если российские власти его арестуют в Москве. Это неправильно, если смотреть с человеческой точки зрения. И, конечно, это не мудро, если смотреть с внутриполитической точки зрения и, конечно, международной", - сказал Паэт.

По его словам, история с Навальным будет иметь последствия с международной точки зрения. Политик уверен, что и отношение российской власти к политической оппозиции тоже вызовет вопросы у мирового сообщества.

"Если Алексея Навального арестуют, то сразу последует реакция европейских лидеров", — заявил Паэт. Также он выразил сожаление, что российские власти до сих пор так и не дали официальных комментариев относительно того, что Навального пытались убить.

По его словам, судьба Навального тоже играет свою роль в отношениях Европы и России.

RusDelfi ведет LIVE-трансляцию возвращения российского оппозиционного политика в Москву.