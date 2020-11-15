Паэт: Эстония — единственная страна НАТО и ЕС, оскорбившая Байдена

”Если посмотреть на уходящую — печальную для имиджа Эстонии — неделю, ознаменованную словесными нападками и оскорблениями со стороны министра финансов Мартина Хельме и министра внутренних дел Марта Хельме в адрес победителя президентских выборов в США Джо Байдена, становится ясно, что репутации Эстонии нанесен сильный урон. Эти высказывания прозвучали на весь мир. Эстония — единственная страна из союзников США в НАТО и стран ЕС, члены правительства которой выступили с такими нападками на Байдена и выборы в США”, — написал Паэт в Eesti Päevaleht.

По словам Паэта, отголоски такого поведения правительства будут звучат еще долго. Он отметил, что в последнюю неделю только в американской, британской, немецкой и французской прессе вышло около 270 материалов об Эстонии, и большая часть касалась риторики Хельме относительно выборов в США.

”Пресс-конференция, данная для объявления об отставке Марта Хельме, только усугубила ситуацию, поскольку на ней он только подтвердил свою риторику и риторику остающегося в должности министра финансов Мартина Хельме. На этой пресс-конференции не прозвучало никакого сожаления, как этого ожидало международное сообщество”, — отметил Паэт и назвал данный случай самым серьезным случаем нанесения урона имиджу Эстонии в международных СМИ.

”Также, как было объявлено вчера, Байдена с победой пока не поздравил только Путин. Давайте теперь поместим в этот контекст те обвинения в фальсификации выборов в Америке и оскорбления в адрес президента Байдена, которые прозвучали из уст членов правительства Эстонии”, — резюмировал Паэт.