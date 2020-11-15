Паэт: Эстония — единственная страна НАТО и ЕС, оскорбившая Байдена
Депутат Европарламента Урмас Паэт считает, что за последнюю неделю имидж Эстонии на международной арене сильно пошатнулся.
Депутат Европарламента Урмас Паэт считает, что за последнюю неделю имидж Эстонии на международной арене сильно пошатнулся.
”Если посмотреть на уходящую — печальную для имиджа Эстонии — неделю, ознаменованную словесными нападками и оскорблениями со стороны министра финансов Мартина Хельме и министра внутренних дел Марта Хельме в адрес победителя президентских выборов в США Джо Байдена, становится ясно, что репутации Эстонии нанесен сильный урон. Эти высказывания прозвучали на весь мир. Эстония — единственная страна из союзников США в НАТО и стран ЕС, члены правительства которой выступили с такими нападками на Байдена и выборы в США”, — написал Паэт в Eesti Päevaleht.
По словам Паэта, отголоски такого поведения правительства будут звучат еще долго. Он отметил, что в последнюю неделю только в американской, британской, немецкой и французской прессе вышло около 270 материалов об Эстонии, и большая часть касалась риторики Хельме относительно выборов в США.
”Пресс-конференция, данная для объявления об отставке Марта Хельме, только усугубила ситуацию, поскольку на ней он только подтвердил свою риторику и риторику остающегося в должности министра финансов Мартина Хельме. На этой пресс-конференции не прозвучало никакого сожаления, как этого ожидало международное сообщество”, — отметил Паэт и назвал данный случай самым серьезным случаем нанесения урона имиджу Эстонии в международных СМИ.
”Также, как было объявлено вчера, Байдена с победой пока не поздравил только Путин. Давайте теперь поместим в этот контекст те обвинения в фальсификации выборов в Америке и оскорбления в адрес президента Байдена, которые прозвучали из уст членов правительства Эстонии”, — резюмировал Паэт.
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