Паэт: Эрдоган уже испортил отношения с ЕС, теперь делает то же самое с НАТО

Паэт отмечает, что Эрдоган уже испортил отношения Турции с Европейским Союзом и странами-участницами. ”Теперь он так же начал разваливать отношения с союзниками НАТО”, — сказал Паэт.

Как писали РИА Новости, Турция не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Вчера я говорил с президентом Польши. Он сказал, не сойтись ли нам вместе с Польшей и странами Балтии. Я сказал: с удовольствием, почему бы и нет. Но если наши друзья по НАТО не будут принимать за террористов те террористические организации, которых мы считаем таковыми и с которыми ведем борьбу, мы будем против любых шагов, которые будут предприниматься НАТО", — сказал президент Турции журналистам перед вылетом на саммит альянса, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне, передает РИА Новости.

По словам Эрдогана, Турция ведет многовекторную внешнюю политику, преследуя свои приоритеты, которые обусловлены ее географическим положением. Он также отметил, что "зонт безопасности", предоставляемый НАТО, важен для Анкары.

"Но также ясно, что альянс нуждается в обновлении. <…> НАТО должна действовать более решительно и эффективно, особенно перед лицом угроз со стороны террористических организаций", — подчеркнул он.