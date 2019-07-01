Пациенты с раком простаты получат лучший доступ к лечению

Теперь врачи могут назначать противоопухолевый препарат Зитига (Zytiga) (ацетат абиратерона) на более раннем этапе лечения. Это позволяет отложить начало химиотерапии.

По словам Хелис Поккер, главного врача Северо-Эстонской региональной больницы, хирургическое лечение и лучевая терапия доступны в Эстонии для всех пациентов с раком простаты. В то же время врач признает, что по сравнению с другими странами Европейского Союза, у пациентов до сих пор не было доступа к современным лекарствам, необходимых для лечения более поздней стадии рака простаты, т.е. состояния, когда заболевание распространилось за пределы первичного очага.

”Хотя в последнее десятилетие Больничная касса профинансировала несколько новых лекарств для пациентов с раком простаты, до сих пор не было выбора лекарств, применяемых до химиотерапии. В случае, когда препараты первичного выбора гормональной терапии больше переставали быть эффективными, единственным вариантом для пациентов с метастатическим раком предстательной железы было начать химиотерапию, имеющей значительно более серьезные побочные эффекты. В то же время, несколько международных руководств по лечению рекомендуют использовать гормональную терапию нового поколения перед химиотерапией, если форма и распространение заболевания не требуют немедленной химиотерапии”, — пояснила доктор.

По сравнению с химиотерапией, побочные эффекты лечения гормонами менее тяжелые, что делает его лучше переносимым для пациентов. ”Благодаря этому препарату можно поддерживать качество жизни пациентов в течение более длительного периода времени, и у пациента есть возможность продолжить нормальную жизнь”, — пояснила доктор Поккер.