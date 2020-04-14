Пациентов с COVID-19 из Курессаареской больницы будут перевозить в другие больницы

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KRIISIKOLLE: Ulvi töötas Kuressaare haiglas õendusosakonnas hooldajana kaks aastat. Foto: Marko Mägi

Департамент здоровья запустил стратегический план по уменьшению нагрузки на Курессаарескую больницу и восстановлению обычного рабочего ритма. Поэтому было решено, что требующие продолжительное лечение пациенты будут перевезены в больницах высшего уровня.