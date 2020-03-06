Оудекки Лооне отправилась в командировку в Италию. Сестер: "не обижайся, но я буду держаться от тебя подальше, у меня дома дети"

Сестер написал, что и сам должен был оправиться в эту поездку в составе делегации. ”В начале прошлой недели (за неделю до поездки) я решил, что все-таки не хочу подвергать риску ни себя, ни свою семью, ни друзей, ни коллег, с которыми мне неизбежно пришлось бы общаться после командировки. Через несколько дней и все остальные члены делегации, исходя из имевшейся на тот момент информации, решили воздержаться от посещения Италии. Осталась лишь Оудекки, которая по какой-то причине непременно хотела поехать. Так она в итоге одна и поехала”, — написал политик.

”Ну что ж, это твое решение. Нет смысла сеять панику, встретимся в понедельник в Рийгикогу”, — написал Сестер, но попросил Лооне не обижаться, если он будет держаться от нее на расстоянии нескольких метров.

”Все-таки у меня дома два маленьких ребенка”, — пояснил он.