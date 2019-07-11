Оудекки Лооне о сентябрьском салюте в Москве: это внутриполитический шаг. Рейнсалу перегибает палку и видит призраков(14)
Министерство иностранных дел выразило сегодня посольству России в ЭР протест в связи с проведением в ”75-ю годовщину повторной оккупации Таллинна” торжественного салюта. По мнению известного политика-центриста Оудекки Лооне, это чисто внутриполитическое событие: ”Протест со стороны главы МИДа абсолютное перегибание палки. В каждой тени не стоит видеть призрака”.
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