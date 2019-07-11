Оудекки Лооне о сентябрьском салюте в Москве: это внутриполитический шаг. Рейнсалу перегибает палку и видит призраков

По словам эстонского министра, проведение в Москве салюта 22 сентября — явно провокационный шаг.

”Повторная оккупация Таллинна не принесла Эстонии свободы, а лишь полстолетия длившуюся советскую оккупацию. Празднование салютом как праздничный день повторную оккупацию Таллинна неприемлемо”, — сказал он. Сегодня МИД выразил посольству России в ЭР протест и пригласил представителя посольства на беседу.

Член центристской партии и замещающий член Рийгикогу Оудекки Лооне полагает, что не стоит в празднованиях искать внешнеполитического подтекста. ”Это масштабное празднование победы во Второй мировой войне и чисто внутриполитический шаг, — считает она. — Нынешняя российская власть надеется тем самым обратиться к поколению, для которого советская победа и победа во Второй мировой войне очень важны, и легитимизировать правительство”.