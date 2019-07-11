11.07.2019, 08:23

Оудекки Лооне о сентябрьском салюте в Москве: это внутриполитический шаг. Рейнсалу перегибает палку и видит призраков

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rus.delfi.ee
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Оудекки Лооне о сентябрьском салюте в Москве: это внутриполитический шаг. Рейнсалу перегибает палку и видит призраков
Ekspress Meedia

Министерство иностранных дел выразило сегодня посольству России в ЭР протест в связи с проведением в ”75-ю годовщину повторной оккупации Таллинна” торжественного салюта. По мнению известного политика-центриста Оудекки Лооне, это чисто внутриполитическое событие: ”Протест со стороны главы МИДа абсолютное перегибание палки. В каждой тени не стоит видеть призрака”.

По словам эстонского министра, проведение в Москве салюта 22 сентября — явно провокационный шаг.

”Повторная оккупация Таллинна не принесла Эстонии свободы, а лишь полстолетия длившуюся советскую оккупацию. Празднование салютом как праздничный день повторную оккупацию Таллинна неприемлемо”, — сказал он. Сегодня МИД выразил посольству России в ЭР протест и пригласил представителя посольства на беседу.

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Член центристской партии и замещающий член Рийгикогу Оудекки Лооне полагает, что не стоит в празднованиях искать внешнеполитического подтекста. ”Это масштабное празднование победы во Второй мировой войне и чисто внутриполитический шаг, — считает она. — Нынешняя российская власть надеется тем самым обратиться к поколению, для которого советская победа и победа во Второй мировой войне очень важны, и легитимизировать правительство”.

Лооне отметила, что популярность российского президента Владимира Путина и его партии в связи с прошлогодней пенсионной реформой сильно упала, и празднование — это попытка ее восстановить.

По оценке Лооне, протест министра — это промах, потому что на внутреннюю политику другого государства не нужно так болезненно реагировать. ”Ни одна другая страна так остро не стала отвечать, потому что это явно внутриполитический шаг”.

Известный политик выразила также надежду, что в дальнейшем министр иностранных дел будет лучше различать, что является внутриполитическим, а что — внешнеполитическим. ”Все должны привыкнуть к новой расстановке”, — сказала Лооне.

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