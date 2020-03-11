Оудекки Лооне недавно вернулись из Италии и должна в четверг выступить на мероприятии

Председатель парламентской фракции Центристской партии Керсти Сарапуу сказала, что вчера и на минувших выходных контактировала с Лооне. "Попросила, чтобы она с понедельника на работу не приходила", - сказала Сарапуу. По ее информации, Лооне здорова, но всё же Сарапуу попросила ее сдать анализ на коронавирус.

Мобильный телефон депутата уже с воскресенья для журналистов недоступен. Лишь только на прошлой неделе она радостно сообщала, что сейчас - идеальное время для посещения Рима. Она заверяла тогда, что чувствует себя в Риме абсолютно защищенной. И казалось, что жизнь протекает там в нормальном режиме.

На прошлой неделе она также сообщила, что поскольку не была в эпидемиологически опасных регионах и чувствует себя здоровой, то вернется к работе и не будет запираться на карантин. Но по настоянию однопартийцев Лооне всё же на Тоомпеа в начале этой недели видно не было.

В четверг Лооне должна выступить на запланированном перед дворцом на Тоомпеа мероприятии.

Напомним, что Департамент здоровья категорически рекомендует всем вернувшимся из регионов с широким распространением нового коронавируса находиться две недели дома.

Рекомендации Департамента здоровья Эстонии в связи с распространением коронавируса