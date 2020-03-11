11.03.2020, 07:00

Оудекки Лооне недавно вернулась из Италии и должна в четверг выступить на мероприятии

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Греэте Пальги
EST
Oudekki Loone
Oudekki LooneFoto: Ilmar Saabas

Представляющая в Рийгикогу центристов Оудекки Лооне на прошлой неделе гостила в столице Италии. Сейчас она уже вернулась из Рима и должна выступить в четверг на общественном мероприятии "Rahvale hääl tagasi!" ("Вернуть народу голос!").

Председатель парламентской фракции Центристской партии Керсти Сарапуу сказала, что вчера и на минувших выходных контактировала с Лооне. "Попросила, чтобы она с понедельника на работу не приходила", - сказала Сарапуу. По ее информации, Лооне здорова, но всё же Сарапуу попросила ее сдать анализ на коронавирус.

Мобильный телефон депутата уже с воскресенья для журналистов недоступен. Лишь только на прошлой неделе она радостно сообщала, что сейчас - идеальное время для посещения Рима. Она заверяла тогда, что чувствует себя в Риме абсолютно защищенной. И казалось, что жизнь протекает там в нормальном режиме.

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На прошлой неделе она также сообщила, что поскольку не была в эпидемиологически опасных регионах и чувствует себя здоровой, то вернется к работе и не будет запираться на карантин. Но по настоянию однопартийцев Лооне всё же на Тоомпеа в начале этой недели видно не было.

В четверг Лооне должна выступить на запланированном перед дворцом на Тоомпеа мероприятии.

Напомним, что Департамент здоровья категорически рекомендует всем вернувшимся из регионов с широким распространением нового коронавируса находиться две недели дома.

Рекомендации Департамента здоровья Эстонии в связи с распространением коронавируса

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.

После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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