Оудекки Лооне будет представлять Рийгикогу в парламентской ассамблее НАТО

Сама Лооне сказала изданию Eesti Päevaleht, что имеет соответствующий опыт. На вопрос о том, хорошо ли это — являться членом НАТО, она ответила, что это нужно было спрашивать в 2003 году. ”Сейчас мы входим в НАТО и говорить о выходе не приходится. Если посмотреть на историю НАТО, то только одна страна частично вышла из альянса — Франция. Но потом все равно вернулась. Это и есть ответ на этот вопрос”.

Лооне отметила, что даже те люди в Эстонии, которые скептически относятся к НАТО, не считают, что Эстония должна покинуть альянс.

На вопрос о том, должна ли президент поехать на 9 мая в Москву, если такое предложение поступит, Лооне ответила: "Если бы она получила это приглашение, это было бы хорошим посылом. Самой стремиться туда, если не зовут, не надо. Но если приглашают, то это показывает уважение к истории своего соседа, что сам по себе хорошо. Конечно же, принимая во внимание, что вся политическая ситуация такая, какая она есть сейчас, и иногда вещи меняются”.