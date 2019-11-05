05.11.2019, 18:10

Оудекки Лооне будет представлять Рийгикогу в парламентской ассамблее НАТО

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я не узнавала, кто финансирует ”Спутник”
EST
Oudekki Loone
Oudekki LooneFoto: Ilmar Saabas

В начале недели комиссия по иностранным делам одобрила законопроект, согласно которому будет сформирована парламентская делегация для работы в парламентской ассамблее НАТО. Главой делегации станет центристка Оудекки Лооне.

Сама Лооне сказала изданию Eesti Päevaleht, что имеет соответствующий опыт. На вопрос о том, хорошо ли это — являться членом НАТО, она ответила, что это нужно было спрашивать в 2003 году. ”Сейчас мы входим в НАТО и говорить о выходе не приходится. Если посмотреть на историю НАТО, то только одна страна частично вышла из альянса — Франция. Но потом все равно вернулась. Это и есть ответ на этот вопрос”.

Лооне отметила, что даже те люди в Эстонии, которые скептически относятся к НАТО, не считают, что Эстония должна покинуть альянс.

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На вопрос о том, должна ли президент поехать на 9 мая в Москву, если такое предложение поступит, Лооне ответила: "Если бы она получила это приглашение, это было бы хорошим посылом. Самой стремиться туда, если не зовут, не надо. Но если приглашают, то это показывает уважение к истории своего соседа, что сам по себе хорошо. Конечно же, принимая во внимание, что вся политическая ситуация такая, какая она есть сейчас, и иногда вещи меняются”.

Отвечая на вопрос о ”Спутнике”, Лооне сказала, что ежедневно за его деятельностью не следит. ”Я выступала там. Как видите, я не отказываю ни одному журналисту, если он хочет у меня что-то спросить. Это было бы неправильно, поскольку я политик. Если человек хочет поговорить со мной, то я поговорю. Это моя обязанность как члена Рийгикогу. В это смысле я не узнавала, кто финансирует ”Спутник” и о чем они говорят каждый день. На самом деле, насколько я вижу, этот канал в Эстонии не очень популярен”.

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