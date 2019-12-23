23.12.2019, 17:17

Ответственный издатель и и руководитель отдела расследовательской журналистики покинули свои посты в Postimees

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Postimees
PostimeesFoto: Madis Veltman

Сегодня член правления AS Postimees Grupp и ответственный издатель Postimees Мерили Никколо по соглашению сторон покинула должность. Заявление об уходе подал и руководитель отдела расследовательской журналистики Postimees Холгер Роонемаа.

"Я подал заявление об уходе после Мерили, поскольку не вижу, что мы можем продолжать заниматься независимой журналистикой", — пояснил Роонемаа.

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