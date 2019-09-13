Отвечать за выполнение госстратегий станет Ратас: "прежде здесь царил бардак"

Ранее стратегии на 5-10 лет каждое министерство составляло самостоятельно, а затем бюджетный отдел Минфина говорил, имеются ли для этого средства. Теперь координацией этих важных, но не всегда выполнимых государственных документов, будет заниматься офис премьер-министра, сообщает rus.err.ee.

Отмечается, что роль Министерства финансов в составлении ежегодного бюджета это не затронет.

"Возьмем к примеру все эти правовые основы, программы "Эстония 2035", различные планы развития, программы, концепции. До сих пор здесь царил настоящий бардак. С годами они, конечно, становилось более точными и качественными. Но мы хотим, чтобы в случае, когда мы готовим долгосрочные концепции, они все-таки соответствовали реальности. А не так, что в каждой отдельной отрасли разрабатывается свой документ, а денег на его реализацию нет", — прокомментировал премьер-министр Юри Ратас.