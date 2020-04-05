Отвечает юрист: влияет ли чревычайное положение на обязательство выплаты алиментов?

Число безработных в Эстонии превысило 42 000, и, вероятно, в ближайшие недели эта цифра как следует подрастет. Эту группу дополняют работники, заработная плата которых уменьшена или которые отправлены во временный неоплачиваемый отпуск. Ситуация в экономике сложная, и уже в апреле это скажется и на кошельке людей. Но еще более сильным это влияние будет в мае. Скоро мы окажемся в ситуации, когда у многих эстоноземельцев возникнут сложности с выполнением своих ежедневных обязательств.

Алименты, которые выплачивает отдельно проживающий родитель, — это тоже обязательство. Закон говорит, что родитель должен делать все от него зависящее для обеспечения ребенку содержание, и в случае исполнительного производства при исполнении требования об алиментах отдельно проживающему родителю должна оставаться половина минимальной зарплаты. И все же, перед тем, как обращаться к судебному исполнителю и начинать истребование алиментов с использованием всех средств, я рекомендую запастись терпением и проявить понимание.

То же относится и к ситуациям, когда проживающий раздельно родитель платит ребенку алименты в порядке внесудебного соглашения между родителями. В этом случае нельзя возбудить исполнительное производство, но можно обратиться с заявлением в суд. Но и с этим не следует торопиться — судебное производство займет время, а также потратит Ваши деньги и нервы.

Сейчас чрезвычайные условия, прежде всего, всем нам нужно спокойствие и понимание. Раздельно проживающему родителю так же непросто, если он потерял работу или его доход существенно уменьшился. Понятно, что возбуждение исполнительного производства не гарантирует оплату алиментов — если доходов нет, то их нет.

Ребенок тоже способен понять, что расходы нужно урезать

Да, верно, что ребенок хочет кушать каждый день, также ему нужна одежда, с ребенком связано много других расходов. Если у родителей наступили сложные времена и они ограничат в следующие месяцы свои расходы, например, на одежду и другие нежизненноважные вещи, то также можно ограничить и расходы для ребенка — он поймет, если ему объяснить ситуацию, что не мы одни в таком положении, весь мир в таком положении. Также подростки способны понять, что сегодня не важны новые джинсы или гаджет, важно справляться имеющимися средствами и надеяться, что в ближайшее время мы вернемся к привычному укладу жизни. И что понимание этой ситуации не пройдет даром — наша способность понимать и проявлять гибкость по отношению друг к другу в сложной ситуации, очевидно, пойдет нам на пользу и в будущем.