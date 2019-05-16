Отважная девочка против лейкемии: внезапно появившийся на лбу синяк стал предвестником ужасающего диагноза

Выпадение волос, ресниц, бровей, нескончаемые приступы плача, рвота, температура, воспаления, потеря аппетита, бессонница… Все это — следствие агрессивной химиотерапии, которую назначили девочке после постановки диагноза.

”Луизе — одна из самых отважных пациентов, которых я знаю”, — говорит заведующая онкологическим отделением Таллиннской детской больницы Кадри Сакс.

Луизе родилась в июле прошлого года. Она была здоровой и быстро развивалась, однако спустя три месяца, 26 октября. в дневнике ее матери Туули Теэвер появилась запись: ”День, когда изменилось ВСЕ!”.

Это был день, когда семейный врач взял у Луизе анализ крови, поскольку в прошлый раз указывающий на наличие воспаления маркер оказался чуть выше нормы. Девочка была радостна и казалась здоровой, однако неожиданно на ее лбу появился большой синяк. Вскоре Туули позвонил семейный и сказал, что надо собирать вещи и ехать в больницу.

После череды обследований девочке поставили диагноз: острый миелойдный лейкоз. Редкая болезнь, которая в Эстонии диагностируется в среднем у двух детей в год.

”Этот диагноз выбил из-под нас почву. Мы с мужем сильно плакали”, — вспоминает Туули. При этом женщина была настроена только на то, что дочь поправится. ”Я выйду из больницы только с ребенком. Неважно, когда это случится, но мы выйдем вместе!” — говорила она.

Врачи сразу начали лечение и сказали, что в общей сложности на это уйдет полгода. Это означало, что старший ребенок (2 года 11 месяцев) должен будет на какое-то время остаться без материнской заботы.

Первые две недели Туули ни разу не выходила из больницы. У Луизе все время болел живот и она дни и ночи проводила у мамы на руках.