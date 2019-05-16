16.05.2019, 18:01

Отважная девочка против лейкемии: внезапно появившийся на лбу синяк стал предвестником ужасающего диагноза

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Кирсти Вайнкюла
Кирсти Вайнкюла
EST 163
Отважная девочка против лейкемии: внезапно появившийся на лбу синяк стал предвестником ужасающего диагноза
VÄGA NOOR PATSIENT: Luise sündis möödunud aasta juulis ja jäi haigeks kolm kuud hiljem.Foto: Vallo Kruuser

Однажды ночью на лбу у трехмесячной Луизе образовался синяк. Это был первый признак страшного заболевания крови. Когда анализы подтвердили диагноз, жизнь молодой семьи полностью изменилась, пишет Eesti Ekspress.

Выпадение волос, ресниц, бровей, нескончаемые приступы плача, рвота, температура, воспаления, потеря аппетита, бессонница… Все это — следствие агрессивной химиотерапии, которую назначили девочке после постановки диагноза.

”Луизе — одна из самых отважных пациентов, которых я знаю”, — говорит заведующая онкологическим отделением Таллиннской детской больницы Кадри Сакс.

Луизе родилась в июле прошлого года. Она была здоровой и быстро развивалась, однако спустя три месяца, 26 октября. в дневнике ее матери Туули Теэвер появилась запись: ”День, когда изменилось ВСЕ!”.

Это был день, когда семейный врач взял у Луизе анализ крови, поскольку в прошлый раз указывающий на наличие воспаления маркер оказался чуть выше нормы. Девочка была радостна и казалась здоровой, однако неожиданно на ее лбу появился большой синяк. Вскоре Туули позвонил семейный и сказал, что надо собирать вещи и ехать в больницу.

После череды обследований девочке поставили диагноз: острый миелойдный лейкоз. Редкая болезнь, которая в Эстонии диагностируется в среднем у двух детей в год.

”Этот диагноз выбил из-под нас почву. Мы с мужем сильно плакали”, — вспоминает Туули. При этом женщина была настроена только на то, что дочь поправится. ”Я выйду из больницы только с ребенком. Неважно, когда это случится, но мы выйдем вместе!” — говорила она.

Врачи сразу начали лечение и сказали, что в общей сложности на это уйдет полгода. Это означало, что старший ребенок (2 года 11 месяцев) должен будет на какое-то время остаться без материнской заботы.

Первые две недели Туули ни разу не выходила из больницы. У Луизе все время болел живот и она дни и ночи проводила у мамы на руках.

Трудно приходилось и отцу, Ээро. После постановки диагноза он на две недели отпросился с работы, но без дохода семье оставаться было нельзя. Мама Ээро уволилась с работы, чтобы сидеть с братом Луизе. Сам Ээро также переехал к матери, проживающей под Таллинном. После работы Ээро первым делом шел домой, а затем ехал в больницу, чтобы Туули смогла хоть несколько часов провести с сыном.

Взятый после первой химиотерапии анализ показал, что лечение было успешным. Это означало, что перед новым курсом ребенок сможет немного прийти в себя.

По рекомендации врача Туули ходатайствовала о назначении ребенку инвалидности, однако чиновник Департамента социального страхования нашел, что никакого недостатка здоровья у девочки нет. Туули опротестовывала решение и инвалидность все же была назначена.
Как поясняет ведущий эксперт отдела услуг департамента Ауне Тамм, действительно, не каждому онкобольному назначается инвалидность. ”К инвалидности приводит не болезнь, повреждение или диагноз, а вызванные этим проблемы постоянного характера и ограничения в повседневной жизни”, — говорит она.

После рождества начался второй курс химиотерапии, который девочка перенесла плохо. Она не спала, постоянно плакала, ее сильно тошнило, грудное молоко получала через зонд. Однако все не напрасно: результаты анализа показали полное отсутствие раковых клеток в костном мозге.

Третья, четвертая и пятая химиотерапия были столь же успешными, и 2 апреля Туули пишет в своем дневнике ”ДОМОЙ!”.

Результаты анализов подтверждают: Луизе поборола рак. Врачи будут наблюдать девочку в течение двух лет. Далее до достижения 18 лет ей нужно будет ежегодно сдавать анализы.

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