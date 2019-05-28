Отсидевший десять лет за педофилию Каур Хансон сменил имя и фамилию

"Согласно данным регистра народонаселения, лицо, прежде носившее имя Каур Хансон, теперь зовут Оливер Рист", — подтвердили ERR в Министерстве внутренних дел.

До сих пор в Эстонии был только один Оливер Рист — мужчина 1982 года рождения, который узнал о появлении у него полного тезки от корреспондента ERR.

Такую ситуацию он назвал нелепой, выразив мнение, что государство могло бы установить определенные ограничения на смену фамилии, чтобы в будущем избежать подобных казусов.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что сейчас разрабатывают законодательные поправки, согласно которым в будущем лицам, совершившим тяжкие преступления и не погасившим судимость, менять фамилию будет нельзя.