Отсев среди солдат срочной службы снизился за год почти в два раза

Правительству сегодня был представлен обзор прошлогоднего отчета, касающийся достижения целей относительно военнообязанных, военнослужащих срочной и действительной службы, а также резервистов.
По словам министра обороны Юри Луйка, изменения, внесенные в срочную службу за последние годы, себя оправдали.
”Масштабная программа обновления инфраструктуры учебных центров Сил обороны, начатая в 2012 году, близится к завершению; условия питания были улучшены; в прошлом году также были увеличены пособия на детей военнослужащих срочной службы; особое внимание уделялось доступности психологического и социального консультирования в учебных центрах”, — отметил Луйк и добавил, что обучение эстонскому языку иноязычных военнослужащих-срочников ведется более широко, чем ранее; Силы обороны внесли определенные изменения в подготовку, и количество демобилизованных из-за проблем со здоровьем сократилось почти наполовину.
Если в 2017 году процент отсева среди солдат срочной службы составлял 18 процентов, то в прошлом году он снизился до 10 процентов.
К концу 2018 года количество военнослужащих действительной службы по сравнению с началом года возросло на 135 человек и достигло 3422. ”Рост числа военнослужащих действительной службы в темпе, установленном в плане развития государственной обороны, показывает, что военнослужащие чувствуют, что их ценят, и их мотивация участвовать в государственной обороне является высокой”, — считает Луйк.
По словам Луйка, продолжается работа по достижению цели, поставленной в плане развития государственной обороны на 2017–2026 годы; так, количество призывников, поступающих на срочную службу, будет постепенно увеличено до 4000 с учетом возможностей инфраструктуры Сил обороны и увеличения количества инструкторов.
В прошлом году в Эстонии прошло два учебных сбора резервных подразделений с коротким сроком предварительного уведомления, — так называемые экстренные учения под названием ”Окас”.
”Эстонские экстренные учения уникальны для стран НАТО, и их проведение связано с серьезными вызовами; однако проведение подобных учений является единственным способом обеспечения реалистичного представления о готовности резервной армии к быстрой мобилизации в случае кризиса”, — заявил министр обороны Луйк.
По словам Луйка, Эстония служит ориентиром в деле проведения подобных учений не только для Прибалтики, но и для всей Европы. ”Большое спасибо всем резервистам, внесшим свой вклад в эти учения; очень важно проводить экстренные учения регулярно, чтобы обеспечить доверие к обороне”, — отметил министр.
В прошлом году, в дополнение к жалованью военнослужащих действительной службы, были также на четверть увеличены выплаты резервистам за участие в учебных сборах.
В 2018 году на срочную военную службу было зачислено 27 женщин. Департамент оборонных ресурсов также увеличил число ознакомительных мероприятий для женщин на тему срочной службы, а Силы обороны предоставили девушкам возможность участвовать в проекте, дающей возможность побывать тенью солдата-срочника.
В рамках политики в отношении ветеранов в 2018 году для военнослужащих действительной службы и членов их семей были проведены обучения и консультации как накануне отправки военнослужащих за рубеж для выполнения военных операций, так и после их возвращения, и были оказаны прочие услуги, соответствующие политике ветеранов, способствующие обеспечению благополучия участникам подобных миссий.
С целью информирования общественности, в апреле 2018 года была проведена кампания ”Голубые перелески”, в рамках которой было продано около 50 000 этих цветов, проведены забеги в ряде городов, а также был организован концерт ”Veteranirock” на Площади Свободы в Таллинне.
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