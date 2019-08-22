Отсев среди солдат срочной службы снизился за год почти в два раза

По словам министра обороны Юри Луйка, изменения, внесенные в срочную службу за последние годы, себя оправдали.

”Масштабная программа обновления инфраструктуры учебных центров Сил обороны, начатая в 2012 году, близится к завершению; условия питания были улучшены; в прошлом году также были увеличены пособия на детей военнослужащих срочной службы; особое внимание уделялось доступности психологического и социального консультирования в учебных центрах”, — отметил Луйк и добавил, что обучение эстонскому языку иноязычных военнослужащих-срочников ведется более широко, чем ранее; Силы обороны внесли определенные изменения в подготовку, и количество демобилизованных из-за проблем со здоровьем сократилось почти наполовину.

Если в 2017 году процент отсева среди солдат срочной службы составлял 18 процентов, то в прошлом году он снизился до 10 процентов.

К концу 2018 года количество военнослужащих действительной службы по сравнению с началом года возросло на 135 человек и достигло 3422. ”Рост числа военнослужащих действительной службы в темпе, установленном в плане развития государственной обороны, показывает, что военнослужащие чувствуют, что их ценят, и их мотивация участвовать в государственной обороне является высокой”, — считает Луйк.

По словам Луйка, продолжается работа по достижению цели, поставленной в плане развития государственной обороны на 2017–2026 годы; так, количество призывников, поступающих на срочную службу, будет постепенно увеличено до 4000 с учетом возможностей инфраструктуры Сил обороны и увеличения количества инструкторов.

В прошлом году в Эстонии прошло два учебных сбора резервных подразделений с коротким сроком предварительного уведомления, — так называемые экстренные учения под названием ”Окас”.