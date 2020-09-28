ОТРЫВОК ИЗ ФИЛЬМА | Смотрите, как на корпусе погибшего парома "Эстония" была сделана находка "которая меняет всё"!

Речь идет о том самом месте киноленты, которое и дало название фильму.

Премьера документального фильма "Эстония": находка, которая меняет все" состоится сегодня вечером. Через весь сериал красной нитью проходит мысль, что крушению парома способствовал неустановленный объект, который столкнулся с паромом снаружи и пробил дыру в корпусе.

По официальной версии паром Estonia затонул 28 сентября 1994 года из-за того, что во время шторма отошел носовой визор и через автомобильную палубу внутрь попало огромное количество воды, что привело к опрокидыванию и затоплению судна. 137 человек были спасены, 852 человека погибли.

Многие эксперты считают, что повреждение произошло под воздействием внешней силы, очень большого объекта, который ударился о паром, пробил корпус и повредил стальные балки.