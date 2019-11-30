Отправьте открытки друзьям и близким! В торговых центрах установлены временные рождественские почтовые ящики

В этом году также появилась особая рождественская почтовая марка. Бархатистая рождественская почтовая марка в нынешнем году сделана из мягкого войлока, который делает теплые праздничные поздравления еще более теплыми. Рождественская марка была создана известным эстонским художником по текстилю Кристой Лееси, чья работа ”Снежный узор” завоевала первое место на весеннем конкурсе творческих работ.

На вдохновленной народной узорчатой росписью рождественской марке сочетаются между собой различные знаки и узоры, которые напоминают снежинки и наполняют узорчатую гладь зимним духом. Нижняя розовая текстовая полоса изображена пикселями на клеточках по подобию росписи на варежках.

Рождественская почтовая марка доступна как в одиночном экземпляре, так и в виде комплекта, состоящего из четырех марок. Цена одной марки — 0,65€, что отвечает внутригосударственному тарифу. Вдобавок к рождественской почтовой марке в продаже также другие товары из этой серии: открытка, конверты двух размеров и открытка с изображением марки, которая предназначена для рассылки по всему миру.

В продаже также рождественские комплекты (четыре конверта с марками и комплект, состоящий из рождественской марки, открытки и конверта). Рождественскую коллекцию дополняет сделанная из войлока рождественская марка в обложке, которая прекрасно подойдёт в качестве подарка или дополнит личную коллекцию.

Рождественские марки в ограниченном количестве доступны в почтовых пунктах. Вдобавок почтовые марки можно купить в интернет-магазине Omniva, во всех магазинах R-Kiosk, в магазинах Charlot и на инфокассе продуктовых магазинов Prisma. Список всех официальных продавцов почтовых марок по уездам доступен на сайте Omniva.

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