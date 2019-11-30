30.11.2019, 17:32

Отправьте открытки друзьям и близким! В торговых центрах установлены временные рождественские почтовые ящики


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Отправьте открытки друзьям и близким! В торговых центрах установлены временные рождественские почтовые ящики
Foto: Omniva

Первый Адвент наступит уже в это воскресенье, а это значит, что настает подходящее время для отправки рождественских открыток. Для того, чтобы облегчить отправку писем, в этом году были установлены временные почтовые ящики как в популярных почтовых отделениях, так и в торговых центрах.

Для того, чтобы отправка рождественских открыток стала ещё проще, Omniva установила 30 временных рождественских почтовых ящиков по всей Эстонии. Временные почтовые ящики были установлены в популярных почтовых отделениях и торговых центрах. Почтовый ящик можно найти, например, в Таллинне в торговом центре Ülemiste около продуктового магазина Rimi, в атриуме торгового центра Rocca al Mare, в торговом центре Kristiine, на 4 этаже универмага Stockmann, в Тарту в центре Eden и в Вильянди в центре UKU.

В этом году также появилась особая рождественская почтовая марка. Бархатистая рождественская почтовая марка в нынешнем году сделана из мягкого войлока, который делает теплые праздничные поздравления еще более теплыми. Рождественская марка была создана известным эстонским художником по текстилю Кристой Лееси, чья работа ”Снежный узор” завоевала первое место на весеннем конкурсе творческих работ.

На вдохновленной народной узорчатой росписью рождественской марке сочетаются между собой различные знаки и узоры, которые напоминают снежинки и наполняют узорчатую гладь зимним духом. Нижняя розовая текстовая полоса изображена пикселями на клеточках по подобию росписи на варежках.

Рождественская почтовая марка доступна как в одиночном экземпляре, так и в виде комплекта, состоящего из четырех марок. Цена одной марки — 0,65€, что отвечает внутригосударственному тарифу. Вдобавок к рождественской почтовой марке в продаже также другие товары из этой серии: открытка, конверты двух размеров и открытка с изображением марки, которая предназначена для рассылки по всему миру.

В продаже также рождественские комплекты (четыре конверта с марками и комплект, состоящий из рождественской марки, открытки и конверта). Рождественскую коллекцию дополняет сделанная из войлока рождественская марка в обложке, которая прекрасно подойдёт в качестве подарка или дополнит личную коллекцию.

Рождественские марки в ограниченном количестве доступны в почтовых пунктах. Вдобавок почтовые марки можно купить в интернет-магазине Omniva, во всех магазинах R-Kiosk, в магазинах Charlot и на инфокассе продуктовых магазинов Prisma. Список всех официальных продавцов почтовых марок по уездам доступен на сайте Omniva.

Открытка написана, марка куплена — что делать дальше?

Для того, чтобы открытка дошла именно до того человека, кому была предназначена, стоит помнить следующее:

  • Разборчиво напиши на конверте или открытке правильный адрес латинскими буквами и арабскими цифрами.
  • Убедись, что указал верный почтовый индекс получателя. Почтовый индекс можно найти здесь.
  • Если отправляешь письмо или открытку заграницу, обязательно укажи страну получателя (на английском или французском языке).
  • Всегда прикрепляй почтовую марку в правильной валюте в верхний правый угол конверта или открытки. Цена отправки письма в пределах Эстонии — 0,65€, цена отправки письма в государства Европейского Союза — 1,40€, а отправка письма в другие страны обойдется в 1,50€.
  • Непременно стоит обратить внимание на указанное на почтовом ящике время опустошения — именно тогда упавшее в почтовый ящик письмо или открытка начнёт свой путь в сторону получателя.
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