ОТПРАВЛЯЙТЕ ВОПРОСЫ | Касса по безработице ответит читателям RusDelfi

Касса по безработице — это общественно-правовая организация, в которую обращаются потерявшие работу люди. А во время весеннего кризиса именно у Кассы по безработице предприятия просили поддержку — чтобы компенсировать зарплаты сотрудникам.

Вдобавок Касса по безработице организует курсы, предоставляет возможность повысить квалификацию бесплатно. Защищает работников в случае неплатёжеспособности работодателя. Может выдать деньги для начала предпринимательской деятельности. Помогает людям с ограниченными возможностями здоровья трудоустроиться. Выплачивает пособия и консультирует в трудовых вопросах.

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В конце августа было 49 324 зарегистрированных безработных, что составило 7,6% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. По сравнению со статистикой июля месяца, численность безработных снизилась на 2,2% (в конце июля было 50 427 зарегистрированных безработных).

Новых безработных в августе зарегистрировалось 6 846, это меньше чем в июне и июле. По сравнению с августом прошлого года, численность зарегистрированных безработных выросла в 1,6 раз (31.08.2019 было 31 488 безработных).

В конце августа самая высокая ставка безработицы была в Ида-Вирумаа (12,6%) и самая низкая в Йыгевамаа (4,5%). Безработных с пониженной трудоспособностью в конце августа было 11 825 человек, т.е. почти четверть от всех зарегистрированных безработных.