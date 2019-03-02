Отныне новые PIN-коды ID-карты можно получить только в бюро обслуживания полиции

Хотя нагрузка выросла во всех наших бюро обслуживания, мы делаем все от себя зависящее, чтобы обслуживать клиентов быстро. В январе департамент по всей Эстонии обслужил 93 тысячи клиентов, из них 11 тысяч в Нарве и Йыхви. В феврале было обслужено более 83 тысяч клиентов, низ них более 10 тысяч в Нарве и Йыхви. Среднее время ожидания при подаче ходатайства о документе в Нарве составляет примерно 15 минут, в Йыхви 10 минут, при получении документа в Нарве 12 минут, в Йыхви 10 минут. Время посещения наших бюро можно также забронировать заранее на сайте.

Советуем следить за тем, когда заканчивается срок действия вашего документа, чтобы важная поездка или отпуск не сорвались и вам не пришлось бы ходатайствовать о документе в срочном порядке, за что придется уплатить большую пошлину. Иногда, к сожалению, люди обнаруживают, что паспорт или ID-карта недействительны уже в аэропорту при регистрации на рейс. За 90 дней до окончания срока действия документа человек получает от нас оповещение на свой адрес в среде @eesti.ee. Чтобы получать такие оповещения, вам надо перенаправить адрес в электронной среде eesti.ee на тот адрес э-почты, которым вы активно пользуетесь. Напоминаем, что паспорт не является обязательным документом и если вы не планируете поездок за границу, иметь паспорт не обязательно. Людям, у которых нет определенного гражданства, следует для путешествий иметь и паспорт, и карту вида на жительство. Если путешествий и пересечения границы не планируется, то достаточно иметь только карту вида на жительства.

Граждане Эстонии могут подать ходатайство о получении повторной ID-карты для взрослого или первичной карты для ребенка и в электронной среде на странице. Системой легко пользоваться, так как большая часть анкеты уже заполнена за пользователя. Но важно, чтобы фотография на документ соответствует всем требованиям. С требованиями к фото можно ознакомиться на сайте. Такой возможностью воспользовалось более 55 000 человек, в том числе в январе этого года 5 765 ходатайств и в феврале почти 5000.

Если у вас есть вопросы о порядке подачи ходатайства на документ или времени работы бюро обслуживания, ждем ваших звонков на инфотелефон Департамента полиции и погранохраны 612 3000, который работает с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов.