02.03.2019, 11:01

Отныне новые PIN-коды ID-карты можно получить только в бюро обслуживания полиции


Руководитель бюро обслуживания Нарвского отделения полиции Майму Владимирова
Руководитель бюро обслуживания Нарвского отделения полиции Майму Владимирова
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ID- kaardid
ID- kaardidFoto: Tiit Blaat

В последние дни в бюро обслуживания Нарвского отделения полиции в день обращается 10-20 человек, которые забыли или потеряли ПИН-коды своей ИД-карты или карты вида на жительство. Напоминаем, что с 1 марта новые PIN-коды ID-карты можно будет получить только в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны.

В связи с тем, что сменился производитель ID-карт, банковские представительства ПИН-коды больше не выдают. По всей Эстонии в месяц за новыми PIN-кодами обращается примерно 4000 человек, которые потеряли или забыли свои коды. Сейчас тема ПИН-кодов особенно актуальна, так как с февраля в интернет-банки нельзя больше заходить по парольным картам. Многие люди пользуются ПИН-кодами один раз в год, когда начинается период подачи декларации о доходах.

Если человек не пользуется постоянно э-услугами и не подписывает документы дигитально, он может забыть свои PIN-коды. Зачастую конверт с PIN-кодами выбрасывают или теряют. Пин-коды своей карты следует хранить в надежном месте отдельно от документа. Ни в коем случае не хранить коды в кошельке вместе с картой, чтобы никто не смог воспользоваться вашим документом в преступных целях в случае утери или кражи кошелька или сумки. Новые ПИН-коды можно получить в бюро обслуживания в порядке живой очереди.

Если в свое время ваша карта была затронута риском, вы не обновили сертификаты своей карты и сертификаты были аннулированы, то получить новые ПИН-коды для этой карты уже невозможно. Если хотите начать пользоваться документом дигитально, то есть заходить при помощи карты в интернет-банк или ставить дигиподпись, то следует заказать новый документ, либо оформить себе Digi-ID или mobiil-ID.

Хотя нагрузка выросла во всех наших бюро обслуживания, мы делаем все от себя зависящее, чтобы обслуживать клиентов быстро. В январе департамент по всей Эстонии обслужил 93 тысячи клиентов, из них 11 тысяч в Нарве и Йыхви. В феврале было обслужено более 83 тысяч клиентов, низ них более 10 тысяч в Нарве и Йыхви. Среднее время ожидания при подаче ходатайства о документе в Нарве составляет примерно 15 минут, в Йыхви 10 минут, при получении документа в Нарве 12 минут, в Йыхви 10 минут. Время посещения наших бюро можно также забронировать заранее на сайте.

Советуем следить за тем, когда заканчивается срок действия вашего документа, чтобы важная поездка или отпуск не сорвались и вам не пришлось бы ходатайствовать о документе в срочном порядке, за что придется уплатить большую пошлину. Иногда, к сожалению, люди обнаруживают, что паспорт или ID-карта недействительны уже в аэропорту при регистрации на рейс. За 90 дней до окончания срока действия документа человек получает от нас оповещение на свой адрес в среде @eesti.ee. Чтобы получать такие оповещения, вам надо перенаправить адрес в электронной среде eesti.ee на тот адрес э-почты, которым вы активно пользуетесь. Напоминаем, что паспорт не является обязательным документом и если вы не планируете поездок за границу, иметь паспорт не обязательно. Людям, у которых нет определенного гражданства, следует для путешествий иметь и паспорт, и карту вида на жительство. Если путешествий и пересечения границы не планируется, то достаточно иметь только карту вида на жительства.

Граждане Эстонии могут подать ходатайство о получении повторной ID-карты для взрослого или первичной карты для ребенка и в электронной среде на странице. Системой легко пользоваться, так как большая часть анкеты уже заполнена за пользователя. Но важно, чтобы фотография на документ соответствует всем требованиям. С требованиями к фото можно ознакомиться на сайте. Такой возможностью воспользовалось более 55 000 человек, в том числе в январе этого года 5 765 ходатайств и в феврале почти 5000.

ТОП

Если у вас есть вопросы о порядке подачи ходатайства на документ или времени работы бюро обслуживания, ждем ваших звонков на инфотелефон Департамента полиции и погранохраны 612 3000, который работает с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов.

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