29.09.2020, 08:30

Отмывание денег и фиктивный развод? Сделки Татьяны Ликсутовой с кредитной картой российского олигарха вызвали в США подозрения


Мартин Лайне
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Согласно секретным банковским документам, неоднократно названная самой богатой женщиной Эстонии Татьяна Ликсутова и ее бывший муж, нынешний вице-мэр Москвы Максим Ликсутов по какой-то причине использовали кредитные карты российского олигарха Рустама Тарико и жили на эти деньги, ни в чем себе не отказывая.

Уроженка Йыхви и бывшая модель, а ныне бизнесвумен Татьяна Ликсутова получила свою фамилию от брака с родившимся в Эстонии российским бизнесменом Максимом Ликсутовым. Пара рассталась в 2013 году, а в ходе развода Татьяна получила так много активов (50% принадлежащей ЛИксутовы транспортной фирмы Transgroup Invest OÜ), что моментально стала самой богатой женщиной Эстонии.

Самой ЛИксутовой нравится роскошная жизнь, что подтверждают и документы FinCEN, подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США. В документах описаны сомнительные сделки на связанных с Ликсутовой кредитных карточках.

Сделки с самим собой, коррупция…

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Если имя российского миллиардера Рустама Тарико известно не всем, то его бренд водки "Русский Стандарт" знают многие, ведь этот товар продается во всем мире.

Тарико в 90-х создал не только марку водки, но еще и банк, который на сегодняшний день входит в тридцатку крупнейших банков в РФ. Документы FinCEN раскрывают связанные с ”Банком Русский Стандарт” переводы почти на 600 миллионов долларов — подозревается отмывание денег.

"Русский Стандарт" сотрудничал с американским банком American Express. Самые эксклюзивные карты American Express — черного цвета под названием Центурион, которые выдаются лишь элитным богатым клиентам. Такие карты от "Русского Стандарта" были и у самого Тарико, и у Ликсутовых.

В 2016 году American Express направил бюро по борьбе с финансовыми преступлениями отчет о подозрительной деятельности, в котором было отмечено, в числе прочего, следующее: "злоупотребление положением и сделки с самим собой, коррупция, сделки без коммерческой цели и возможное уклонение от таможенных выплат".

”Расходы по кредитным картам составили 862 000 долларов, из этого Тарико и Татьяна потратили 84%" — описывает рапорт. В октябре 2016 они на двоих потратили 102 000 долларов, а в марте — 195 000 долларов.

American Express отметила, что сделки этих карточек, которые обычно выдаются в коммерческих целях своим работникам, подозрительные, по всей видимости не имеют адекватных коммерческих целей и поэтому могут быть незаконными.

Liksutova (vasakul) ja Liksutov lahutasid juba seitse aastat tagasi. Aleksandr Navalnõi usub endiselt, et lahutus oli fiktiivne ja Tatjana omab Maksimi välismaa varasid. Venemaa kohtuotsuse järgi on see laim. Foto: Annika Haas

Развод — фиктивный?

В 2013 году Forbes оценил состояние Максима Ликсутова в 650 миллионов долларов. Видимо, тогда он был самым богатым уроженцем Эстонии. Его состояние резко уменьшилось после развода с Татьяной.

В одном из расследований российский оппозиционер Алексей Навальный писал, что развод Ликсутовых, по всей видимости, был всего лишь схемой для того чтобы Ликсутов избавился от иностранных активов — ведь согласно закону, вице-мэр Москвы не должен иметь бизнес за границей. Стоит отметить, что после вступления в силу этого "антикоррупционного" закона браки расторгли целых 30 депутатов Госдумы РФ.

Поэтому Навальный предположил, что развод Ликсутовых был фиктивным. Правда, сам Ликсутов подал на Навального в суд за эти заявления и в итоге выиграл.

Когда этой весной стало известно, что 15-летний сын Ликсутовых Оскар устроил в центре Москвы стритрейсинг — на машине, принадлежащей Татьяне Ликсутовой — и попал в ДТП, то многие СМИ написали, что Ликсутовы по-прежнему живут вместе.

Кредитный карту Максима Ликсутова в "Банке Русский Стандарт" закрыли в июле 2013 года, спустя месяц после развода. В начале 2014 года банк открыл карту на имя Татьяны Ликсутовой, с которой позже было потрачено более 200 000 долларов. Перед этим почти столько же потратил и сам Ликсутов.

Интересно и то, что у Тарико и Ликсутовых отсуствуют какие-либо известные общественности связи.

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