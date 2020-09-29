Отмывание денег и фиктивный развод? Сделки Татьяны Ликсутовой с кредитной картой российского олигарха вызвали в США подозрения

Согласно секретным банковским документам, неоднократно названная самой богатой женщиной Эстонии Татьяна Ликсутова и ее бывший муж, нынешний вице-мэр Москвы Максим Ликсутов по какой-то причине использовали кредитные карты российского олигарха Рустама Тарико и жили на эти деньги, ни в чем себе не отказывая.
Уроженка Йыхви и бывшая модель, а ныне бизнесвумен Татьяна Ликсутова получила свою фамилию от брака с родившимся в Эстонии российским бизнесменом Максимом Ликсутовым. Пара рассталась в 2013 году, а в ходе развода Татьяна получила так много активов (50% принадлежащей ЛИксутовы транспортной фирмы Transgroup Invest OÜ), что моментально стала самой богатой женщиной Эстонии.
Самой ЛИксутовой нравится роскошная жизнь, что подтверждают и документы FinCEN, подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США. В документах описаны сомнительные сделки на связанных с Ликсутовой кредитных карточках.
Сделки с самим собой, коррупция…
Если имя российского миллиардера Рустама Тарико известно не всем, то его бренд водки "Русский Стандарт" знают многие, ведь этот товар продается во всем мире.
Тарико в 90-х создал не только марку водки, но еще и банк, который на сегодняшний день входит в тридцатку крупнейших банков в РФ. Документы FinCEN раскрывают связанные с ”Банком Русский Стандарт” переводы почти на 600 миллионов долларов — подозревается отмывание денег.
"Русский Стандарт" сотрудничал с американским банком American Express. Самые эксклюзивные карты American Express — черного цвета под названием Центурион, которые выдаются лишь элитным богатым клиентам. Такие карты от "Русского Стандарта" были и у самого Тарико, и у Ликсутовых.
В 2016 году American Express направил бюро по борьбе с финансовыми преступлениями отчет о подозрительной деятельности, в котором было отмечено, в числе прочего, следующее: "злоупотребление положением и сделки с самим собой, коррупция, сделки без коммерческой цели и возможное уклонение от таможенных выплат".
”Расходы по кредитным картам составили 862 000 долларов, из этого Тарико и Татьяна потратили 84%" — описывает рапорт. В октябре 2016 они на двоих потратили 102 000 долларов, а в марте — 195 000 долларов.
American Express отметила, что сделки этих карточек, которые обычно выдаются в коммерческих целях своим работникам, подозрительные, по всей видимости не имеют адекватных коммерческих целей и поэтому могут быть незаконными.
Развод — фиктивный?
В 2013 году Forbes оценил состояние Максима Ликсутова в 650 миллионов долларов. Видимо, тогда он был самым богатым уроженцем Эстонии. Его состояние резко уменьшилось после развода с Татьяной.
В одном из расследований российский оппозиционер Алексей Навальный писал, что развод Ликсутовых, по всей видимости, был всего лишь схемой для того чтобы Ликсутов избавился от иностранных активов — ведь согласно закону, вице-мэр Москвы не должен иметь бизнес за границей. Стоит отметить, что после вступления в силу этого "антикоррупционного" закона браки расторгли целых 30 депутатов Госдумы РФ.
Поэтому Навальный предположил, что развод Ликсутовых был фиктивным. Правда, сам Ликсутов подал на Навального в суд за эти заявления и в итоге выиграл.
Когда этой весной стало известно, что 15-летний сын Ликсутовых Оскар устроил в центре Москвы стритрейсинг — на машине, принадлежащей Татьяне Ликсутовой — и попал в ДТП, то многие СМИ написали, что Ликсутовы по-прежнему живут вместе.
Кредитный карту Максима Ликсутова в "Банке Русский Стандарт" закрыли в июле 2013 года, спустя месяц после развода. В начале 2014 года банк открыл карту на имя Татьяны Ликсутовой, с которой позже было потрачено более 200 000 долларов. Перед этим почти столько же потратил и сам Ликсутов.
Интересно и то, что у Тарико и Ликсутовых отсуствуют какие-либо известные общественности связи.
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