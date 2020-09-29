Отмывание денег и фиктивный развод? Сделки Татьяны Ликсутовой с кредитной картой российского олигарха вызвали в США подозрения

Уроженка Йыхви и бывшая модель, а ныне бизнесвумен Татьяна Ликсутова получила свою фамилию от брака с родившимся в Эстонии российским бизнесменом Максимом Ликсутовым. Пара рассталась в 2013 году, а в ходе развода Татьяна получила так много активов (50% принадлежащей ЛИксутовы транспортной фирмы Transgroup Invest OÜ), что моментально стала самой богатой женщиной Эстонии.

Самой ЛИксутовой нравится роскошная жизнь, что подтверждают и документы FinCEN, подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США. В документах описаны сомнительные сделки на связанных с Ликсутовой кредитных карточках.

Сделки с самим собой, коррупция…

Если имя российского миллиардера Рустама Тарико известно не всем, то его бренд водки "Русский Стандарт" знают многие, ведь этот товар продается во всем мире.

Тарико в 90-х создал не только марку водки, но еще и банк, который на сегодняшний день входит в тридцатку крупнейших банков в РФ. Документы FinCEN раскрывают связанные с ”Банком Русский Стандарт” переводы почти на 600 миллионов долларов — подозревается отмывание денег.

"Русский Стандарт" сотрудничал с американским банком American Express. Самые эксклюзивные карты American Express — черного цвета под названием Центурион, которые выдаются лишь элитным богатым клиентам. Такие карты от "Русского Стандарта" были и у самого Тарико, и у Ликсутовых.

В 2016 году American Express направил бюро по борьбе с финансовыми преступлениями отчет о подозрительной деятельности, в котором было отмечено, в числе прочего, следующее: "злоупотребление положением и сделки с самим собой, коррупция, сделки без коммерческой цели и возможное уклонение от таможенных выплат".

”Расходы по кредитным картам составили 862 000 долларов, из этого Тарико и Татьяна потратили 84%" — описывает рапорт. В октябре 2016 они на двоих потратили 102 000 долларов, а в марте — 195 000 долларов.

American Express отметила, что сделки этих карточек, которые обычно выдаются в коммерческих целях своим работникам, подозрительные, по всей видимости не имеют адекватных коммерческих целей и поэтому могут быть незаконными.