Отменить прикладывание к иконам и причащаться бесконтактно: 8 новых правил в православных церквах Эстонии

1. При входе в храм все должны дезинфицировать руки, для чего в притворе или в обозначенном месте должны быть дозаторы.

2. В храме соблюдать правило наполняемости храмов до 50% и правило 2+2 во время богослужений и совершения треб.

3. Прихожане, стоящие в храме, должны быть в масках, а также духовенство, когда находится в близком контакте с народом (особенно это относится к проведению исповеди).

4. Отменить в храмах всеобщее прикладывание к иконам и ко кресту и помазание елеем на утрени, а также при благословении священниками не целовать руку, а ограничиваться поклоном. Об этом можно будет выставить и письменные сообщения.

5. После освящения Св. Даров в Чашу вливается кипяток. Предписывается причащение мирян проводить бесконтактно. Во время причащения каждому причастнику следует широко открыть рот, закидывая голову назад, так что священник может передать частичку, не прикасаясь лжицей (ложка с крестом — ред.) к губам, зубам или слизистой оболочке рта причастника. После окончания причащения Чаша и лжица дезинфицируются. Возможно для обтирания уст после причащения использование индивидуальных бумажных салфеток, которые складываются в строго отведённое место.

6. Певчим церковных хоров на клиросе можно находиться без маски, но они должны придерживаться безопасного расстояния друг с другом. Также следует ограничивать количество певчих на клиросе.

7. В малых приходах и с маленькими храмами рассматривать возможность предварительной записи на службу, если есть вероятность, что иначе люди не смогут находиться на безопасном расстоянии друг от друга. Также можно будет закрыть храм до конца службы, если места в храме заняты и нет возможности зайти в храм без нарушений соответствующих норм (50% и 2+2).

8. В многоклирных приходах стараться ограничивать количество взаимных контактов между клириками, на полиелей не выходить всему духовенству.

"Нас постигло испытание Божие, к которому каждому из нас следует по-христиански относиться. Усилить свои собственные молитвы и покаяние, т.к грехи каждого отдельного человека и всего народа являются причиной тех бедствий, которым Господь попускает случиться с нами", — пишут в своем решении Синода Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата совместно с Епархиальными Советами Таллинской и Нарвской епархий.