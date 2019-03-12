Отменит ли новая коалиция Закон о сожительстве? Сеэдер и Хельме надеются на это

О намерении обсудить в ходе коалиционных переговоров отмену Закона о совместном проживании председатель EKRE Март Хельме и лидер Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер сообщили накануне поздно вечером в студии "Актуальной камеры" на эстонском языке, сообщили во вторник, 12 марта, утренние новости ETV+.

"Отечество" никогда не поддерживало принятие Закона о сожительстве. Так что действительно я думаю, что это тема будет обсуждаться во время коалиционных переговоров", — заявил лидер Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.

"Я бы добавил, что тут есть несколько вариантов его отмены. Одна возможность — сделать это в парламенте. Другой вариант — вынести этот вопрос на референдум. Если народ решит его отменить, то он это сделает, и снимет напряжение с тех, кто, может быть, во фракции был бы против отмены", — сказал председатель EKRE Март Хельме.

"Дайте нам время для переговоров и консультаций. Мы же не можем договариваться об этих консультациях в прямом эфире "Актуальной камеры", — уклончиво прокомментировал глава Центристской партии Юри Ратас.