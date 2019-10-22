Отмена экзаменов в основной школе под вопросом? Министр: в законопроект будут внесены изменения

На прошлой неделе глава МВД, председатель Консервативной народной партии Март Хельме заявил изданию Postimees, что план Министерства образования отменить экзамены в 9-м классе не пройдет и соответствующее решение принципиально утверждено на коалиционном совете.

По словам министра Майлис Репс, хотя законопроект отзывать из производства не планируется, в него уже внесены и планируются еще некоторые поправки. К примеру, из документа вынесена тема получения гражданства. Также не исключено, что экзамены в основной школе все-таки останутся, но будет реформирована их форма и содержание.

"Сейчас понятно, что на второе чтение будут направлены несколько различных версий", — сказала министр.