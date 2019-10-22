22.10.2019, 21:08

Отмена экзаменов в основной школе под вопросом? Министр: в законопроект будут внесены изменения

 (1)
rus.delfi.ee
EST 3
Haridusteemaline pressikonverents Tallinna Lotte Lasteaias
Mailis RepsFoto: Kristjan Järv

Министерство образования не отзовет законопроект, предусматривающий отмену экзаменов в основной школе, но дискуссия на эту тему продолжится, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

На прошлой неделе глава МВД, председатель Консервативной народной партии Март Хельме заявил изданию Postimees, что план Министерства образования отменить экзамены в 9-м классе не пройдет и соответствующее решение принципиально утверждено на коалиционном совете.

По словам министра Майлис Репс, хотя законопроект отзывать из производства не планируется, в него уже внесены и планируются еще некоторые поправки. К примеру, из документа вынесена тема получения гражданства. Также не исключено, что экзамены в основной школе все-таки останутся, но будет реформирована их форма и содержание.

"Сейчас понятно, что на второе чтение будут направлены несколько различных версий", — сказала министр.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: