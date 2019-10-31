31.10.2019, 23:02
Отмечаете ли вы Хэллоуин? Опрос RusDelfi
В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается один из самых противоречивых и жутких праздников в мире - Хэллоуин.
В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается один из самых противоречивых и жутких праздников в мире - Хэллоуин.
В эту ночь принято не только делать гадости (или требовать сладости), но и наряжаться во всевозможные ужасающие костюмы.
Вокруг праздника на полях социальных сетей сломано немало копий: кто-то считает традицию чуждой, кто-то в восторге, для кого-то Хэллоуин - просто лищний способ оторваться. RusDelfi интересуется у читателей: а вы отмечаете Хэллоуин? Выбирайте один из предложенных вариантов, если ни один не устраивает, пишите свой.
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