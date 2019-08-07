Отличные новости! Отцовский отпуск продлят до 30 дней

Кроме того, если в настоящее время отпускные за такой отпуск выплачиваются работодателем, то по новой системе их будет платить Департамент социального страхования, передает rus.err.ee.

30-дневный отцовский отпуск и/или дополнительное родительское пособие для отца ребенка можно использовать до того момента, когда ребенку исполнится 3 года. Отпуск можно брать как целиком, так и по частям.

"Это изменение улучшает возможности семей распределить нагрузку по уходу за детьми, потому что теперь отцы смогут брать родительский отпуск на более длительный срок и самостоятельно выбирать для него время, уходя в отпуск одновременно с матерью или в разное время", — сказал Кийк.