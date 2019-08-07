07.08.2019, 08:49

Отличные новости! Отцовский отпуск продлят до 30 дней

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rus.delfi.ee
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Foto: Eero Vabamägi

С 1 июля 2020 года отец ребенка в возрасте до трех лет сможет брать дополнительный отпуск продолжительностью 30 дней вместе нынешних 10, соответствующее постановление подписал министр социальных дел Танел Кийк.

Кроме того, если в настоящее время отпускные за такой отпуск выплачиваются работодателем, то по новой системе их будет платить Департамент социального страхования, передает rus.err.ee.

30-дневный отцовский отпуск и/или дополнительное родительское пособие для отца ребенка можно использовать до того момента, когда ребенку исполнится 3 года. Отпуск можно брать как целиком, так и по частям.

"Это изменение улучшает возможности семей распределить нагрузку по уходу за детьми, потому что теперь отцы смогут брать родительский отпуск на более длительный срок и самостоятельно выбирать для него время, уходя в отпуск одновременно с матерью или в разное время", — сказал Кийк.

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