Отличная новость или сущий кошмар? В следующем году электросамокатов в Таллинне может стать еще больше

"Мы заключили договоры о сдаче в аренду земли для компаний по прокату самокатов в тех местах, где эти самокаты утром выставляются. Это позволило связать управу района и компании договором, в котором были прописаны условия, которые эти фирмы должны соблюдать", — сказал "Актуальной камере" старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Таким образом, районная управа Кесклинн смогла обязать арендные фирмы предоставлять клиентам самокаты, максимально допустимая скорость которых ограничивалась бы 20 км/ч. Также договоры помогают регулировать допустимое количество арендных самокатов, что может оказаться очень полезным, когда услугу по прокату начнут предлагать новые фирмы.

"Я могу сказать, что только с управой Кесклинна связывались как минимум две компании, одна из которых является крупным международным участником рынка электросамокатов", — отметил Свет.