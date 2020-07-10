Откуда у Эстонии 2400 пистолетов Макарова, которые государство подарило Украине? Отвечает Минобороны

Майор Ристо Пяртель, главный оружейник Сил обороны сказал RusDelfi, что подаренные пистолеты эстонская полиция конфисковала в начале 90-х. "Поэтому мы точно не знаем, откуда они", — добавил Пяртель.

Как говорит Пяртель, пистолет Макарова компактен, надежен и прост в использовании. Как подчеркнул министр обороны Юри Луйк, Украина уже шестой год ведет войну, поэтому ей нужна не только политическая, но и реальная поддержка обороноспособности.

Расходы на транспортировку оружия — 7000 евро — возьмет на себя Эстония.

Пистолет Макарова был произведен в СССР, начал использоваться в советских армии и милиции в 1951 году. За более чем полувековую историю 9-миллиметрового пистолета было произведено несколько миллионов экземпляров — в СССР (а затем России и Украине), ГДР (а затем объединенной Германии), Китае, Болгарии и других странах.

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