21.06.2019, 13:06

Открывший стрельбу по таксистам мужчина — сам таксист. Своим бывшим коллегам он угрожал убийством

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существенно дополнено в 14:37
rus.delfi.ee
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Telliskivi tulistaja Raivo
Telliskivi tulistaja RaivoFoto: Tanel Miljan

В социальных сетях распространяется информация о том, что 30-летний Райво, убивший сегодня ночью в Теллискиви одного таксиста и ранивший другого, и сам является таксистом.

После обнародования фотографии подозреваемого появились сообщения от людей, которые пользовались услугами Райво как таксиста. По неподтвержденной информации, он работает в фирме Vaba Takso. Владелец Vaba Takso. Пеэп Хейнлоо отказался отвечать на вопрос, работает ли Райво в его фирме, и отметил только, что комментировать случившееся не намерен.

Один из бывших коллег Юримяэ отмечает, что его поведение было агрессивным.

Бывший работодатель Юримяэ Эйнар Авасту, у которого тот проработал менее года также водителем, говорит, что трудовой договор с мужчиной был расторгнут после того, как он перестал появляться на работе. ”Он вел себя странно. Его речь была агрессивной”, — отмечает Авасту. По словам Авасту, насколько ему известно, проблем с алкоголем или наркотиками у Юримяэ не было. Судьбоносными для трудовых отношений стало именно агрессивное поведение и манера выражаться. Так, например, он не ладил с коллегами и угрожал им насилием и даже убийством.

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До поступления на работу к Авасту Юримяэ работал водителем в Швеции.
Одноклассник Юримяэ описывает его как спокойного человека. ”Ничего особенного я не замечал. Обычный одноклассник”, — говорит он и добавляет, что новость о стрельбе стала неожиданностью. ”Я знал его как другого человека”.

Примечательно, что у Райво Юримяэ имеется полный тезка, который старше его и работает автослесарем в Пярну. Ранее он тоже работал таксистом в столице и был связан с таксомафией.

По данным регистра наказаний, у подозреваемого действующие наказания отсутствуют.

Сейчас проходит масштабная операция по поимке Райво. Полиция уже проверила его место жительства и другие связанные с ним адреса.

Как сообщает Пыхьяская префектура, полицейские работали с раннего утра, чтобы установить личность стрелявшего мужчины и задержать его.

Предполагаемый подозреваемый — мужчина 30 лет, говорит по-эстонски, у него темные волосы, рост около 175 см, худощавого телосложения, на нем была рубашка в черно-белую полоску. Как известно полиции, мужчина вооружен.

Комментарий руководителя Пыхьяской префектуры Кристиана Яани о полицейской операции:

По имеющейся на данный момент информации, стрелявший подошел к водителям такси пешком и совершил несколько выстрелов, сначала в сторону одного, затем в сторону другого водителя такси. Согласно собранным данным, после этого мужчина направился в сторону Балтийского вокзала. Мотив и другие обстоятельства выяснит уголовное делопроизводство, но, по собранной на данный момент информации, конфликт стрельбе не предшествовал.

На месте происшествия и в данном районе работа продолжается и полицейские прикладывают все усилия для задержания стрелявшего. Мы проверили место жительства подозреваемого и другие связанные с ним адреса, но его местонахождение еще не удалось установить.

Просим всех, кто увидит мужчину, изображенного на фото, срочно позвонить в криминальное бюро Пыхьяской префектуры на номер 58872417 или 112.

Просим людей не приближаться к этому мужчине и не вступать с ним в контакт.

Полиция просит всех, кто видел этого человека, сообщить об этом по номеру 112.

Uudiskirja Üleskutse
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