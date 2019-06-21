Открывший стрельбу по таксистам мужчина — сам таксист. Своим бывшим коллегам он угрожал убийством

После обнародования фотографии подозреваемого появились сообщения от людей, которые пользовались услугами Райво как таксиста. По неподтвержденной информации, он работает в фирме Vaba Takso. Владелец Vaba Takso. Пеэп Хейнлоо отказался отвечать на вопрос, работает ли Райво в его фирме, и отметил только, что комментировать случившееся не намерен.

Один из бывших коллег Юримяэ отмечает, что его поведение было агрессивным.

Бывший работодатель Юримяэ Эйнар Авасту, у которого тот проработал менее года также водителем, говорит, что трудовой договор с мужчиной был расторгнут после того, как он перестал появляться на работе. ”Он вел себя странно. Его речь была агрессивной”, — отмечает Авасту. По словам Авасту, насколько ему известно, проблем с алкоголем или наркотиками у Юримяэ не было. Судьбоносными для трудовых отношений стало именно агрессивное поведение и манера выражаться. Так, например, он не ладил с коллегами и угрожал им насилием и даже убийством.

До поступления на работу к Авасту Юримяэ работал водителем в Швеции.

Одноклассник Юримяэ описывает его как спокойного человека. ”Ничего особенного я не замечал. Обычный одноклассник”, — говорит он и добавляет, что новость о стрельбе стала неожиданностью. ”Я знал его как другого человека”.

Примечательно, что у Райво Юримяэ имеется полный тезка, который старше его и работает автослесарем в Пярну. Ранее он тоже работал таксистом в столице и был связан с таксомафией.

По данным регистра наказаний, у подозреваемого действующие наказания отсутствуют.

Сейчас проходит масштабная операция по поимке Райво. Полиция уже проверила его место жительства и другие связанные с ним адреса.

Как сообщает Пыхьяская префектура, полицейские работали с раннего утра, чтобы установить личность стрелявшего мужчины и задержать его.