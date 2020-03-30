Открытое письмо исполнительного руководителя MAXIMA Eesti Эдвинаса Волкаса

Продуктивное сотрудничество с производителями обеспечивает людям доступность широкого выбора товаров в магазинах, поэтому я хотел бы поблагодарить всех наших партнеров, вместе с которыми мы смогли обеспечить обслуживание клиентов и удовлетворить резко растущий спрос в это напряженное время.

Хочу заверить вас, что Maxima решает все вопросы с поставками на основе консенсуса и без разногласий, и за мартовские поставки, попавшие под влияние резко увеличение спроса, мы не оштрафовали ни одного поставщика.

Розничная сеть Maxima работает круглосуточно, семь дней в неделю, чтобы на магазинных полках был товар, наиболее необходимый людям. Выполнение обещания ”То, что надо”, данное клиентам, является для организации приоритетом — мы не можем оставлять полки пустыми и подавать таким образом сигнал о том, что мы не делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить людей необходимыми продуктами питания и предметами первой необходимости. В чрезвычайной ситуации или нет, людям нужны и продукты питания, и товары первой необходимости, и наша задача — предоставить их людям.

Разосланное нами письмо поставщикам носило информативный характер и было обусловлено желанием убедиться, что никто не воспользовался бы возникшей ситуацией и не отказался бы от прежних договоренностей. Заверяю, что мы решаем все вопросы путем переговоров с целью найти взаимно удовлетворительный результат для всех сторон.