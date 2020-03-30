30.03.2020, 14:19

Открытое письмо исполнительного руководителя MAXIMA Eesti Эдвинаса Волкаса


Эдвинас Волкас
исполнительный руководитель MAXIMA Eesti
EST
Edvinas Volkas
Edvinas VolkasFoto: Tiit Blaat

В течение последней недели, когда наш обычный ритм жизни перевернулся с ног на голову, к большому сожалению сложилось понимание, будто розничная сеть Maxima подвергла производителей продовольственных товаров Эстонии несправедливому давлению. Заверяю, что это — недоразумение и нижеследующим привожу свои пояснения для всех производителей, поставщиков и общественности Эстонии.

Продуктивное сотрудничество с производителями обеспечивает людям доступность широкого выбора товаров в магазинах, поэтому я хотел бы поблагодарить всех наших партнеров, вместе с которыми мы смогли обеспечить обслуживание клиентов и удовлетворить резко растущий спрос в это напряженное время.

Хочу заверить вас, что Maxima решает все вопросы с поставками на основе консенсуса и без разногласий, и за мартовские поставки, попавшие под влияние резко увеличение спроса, мы не оштрафовали ни одного поставщика.

Розничная сеть Maxima работает круглосуточно, семь дней в неделю, чтобы на магазинных полках был товар, наиболее необходимый людям. Выполнение обещания ”То, что надо”, данное клиентам, является для организации приоритетом — мы не можем оставлять полки пустыми и подавать таким образом сигнал о том, что мы не делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить людей необходимыми продуктами питания и предметами первой необходимости. В чрезвычайной ситуации или нет, людям нужны и продукты питания, и товары первой необходимости, и наша задача — предоставить их людям.

Разосланное нами письмо поставщикам носило информативный характер и было обусловлено желанием убедиться, что никто не воспользовался бы возникшей ситуацией и не отказался бы от прежних договоренностей. Заверяю, что мы решаем все вопросы путем переговоров с целью найти взаимно удовлетворительный результат для всех сторон.

Розничная компания Maxima отличается очень быстрым товарооборотом и заказы делаются исходя из спроса, поэтому важно, чтобы обе стороны делали все от себя зависящее, чтобы предусмотренные договорами соглашения оставались в силе. Сегодня мы можем сказать, что спрос в магазинах стабилизировался, а давление на производителей, связанное с увеличением объемов, снизилось. Ряд производителей продуктов питания уже подтвердили свою готовность производить достаточное количество продовольственных товаров и доставлять в магазины, чтобы у людей был достаточный выбор.

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