Открытое обращение Кылварта к президенту Кальюлайд: неэстонцы — "брак" и "раковая опухоль"? В Эстонии растет толерантность к разжиганию ненависти

Прискорбно, что полные нетерпимости возгласы звучат, когда мы отмечаем столетие Эстонской Республики. Представители национальных меньшинств образуют важную и неотъемлемую часть эстонского общества, обогащая его своим трудом и культурой. Многие из них здесь родились или провели большую часть жизни, и считают Эстонию своим домом.
Первый пункт принятой сто лет назад декларации независимости ЭР — ”Манифеста ко всем народам Эстонии” — гласит, что все граждане Эстонской Республики, независимо от их вероисповедания, национальности и политических взглядов, находятся в равной степени под защитой законов и судов республики. Во втором пункте подчеркивается, что всем национальным меньшинствам, проживающим на территории республики — русским, немцам, шведам, евреям и другим — обеспечивается право на национальную культурную автономию.
Госпожа президент! Вы производите впечатление лидера, дружелюбно настроенного к разным народам. В последнее время вы успели ознакомиться с особенностями жизни и чаяниями жителей Ида-Вирумаа и даже посетили Ласнамяэ, нанесли визит в Грузию и помогали украинцам убирать мусор. Поэтому смею надеяться, что ксенофобские высказывания и иные проявления недоброжелательности в отношении национальных меньшинств являются источником беспокойства и для Вас.
Мы привыкли к тому, что, будучи неравнодушным государственным деятелем, Вы регулярно делитесь своей точкой зрения о происходящих в обществе процессах. К сожалению, Вы пока не высказались по поводу описанных выше опасных тенденций, но, уверен, что Вы так же верите в важность сплоченного и сильного общества.
В связи с этим обращаюсь к Вам с просьбой дать общественности ясный сигнал о ценности вклада, привносимого представителями национальных меньшинств в развитие нашей страны, и недопустимости разжигания ненависти. Ваше послание всем жителям Эстонии, несомненно, важно и необходимо.
С Днем народов Эстонии и хорошего продолжения юбилейного года республики!"
Михаил Кылварт
гражданин Эстонской Республики