Открытое обращение Кылварта к президенту Кальюлайд: неэстонцы — "брак" и "раковая опухоль"? В Эстонии растет толерантность к разжиганию ненависти

"Уважаемая госпожа президент Керсти Кальюлайд!

Сегодня мы отмечаем День народов Эстонии. Двадцать четвертого сентября 1988 года впервые состоялся Форум народов Эстонии, на котором представители национальных меньшинств выразили поддержку стремлению Эстонии к восстановлению государственности и демократического уклада.

Тридцать лет спустя мы вынуждены признать, что в нашей стране считается допустимым заклеймить человека за его национальную принадлежность. Стало обыденным называть неэстонцев ”калекой, который не желает двигаться”, ”браком” или даже ”раковой опухолью”. К сожалению, это не только заголовки ”желтых” изданий, но и заявления, звучащие в зале Рийгикогу. Кроме того, мы видим, как некоторые политики и журналисты пытаются дать оценку целой национальной группе, исходя из поступков одного человека.

Еще большее беспокойство возникает в связи с тем, что подобные высказывания не вызывают более протеста ни у эстонского общества в целом, ни у лидеров общественного мнения. Скорее наоборот — создается впечатление, что в Эстонии растет толерантность к разжиганию ненависти.

В нашей стране сложно кого-то удивить злоупотреблением национальным вопросом непосредственно перед выборами. Однако мы перестали замечать, что волна негатива, поднимающаяся в порыве политического задора, уже давно перестала успокаиваться и в межвыборный период.