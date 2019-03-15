15.03.2019, 01:00

Открытое обращение Кылварта к президенту Кальюлайд: неэстонцы — "брак" и "раковая опухоль"? В Эстонии растет толерантность к разжиганию ненависти

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Открытое обращение Кылварта к президенту Кальюлайд: неэстонцы — "брак" и "раковая опухоль"? В Эстонии растет толерантность к разжиганию ненависти
Foto: Delfi kollaaž

Председатель городского собрания Таллинна Михаил Кылварт обратился в открытом письме к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд и призвал ее высказаться на тему того, как в последнее время в эстонском обществе относятся к национальным меньшинствам.

"Уважаемая госпожа президент Керсти Кальюлайд!

Сегодня мы отмечаем День народов Эстонии. Двадцать четвертого сентября 1988 года впервые состоялся Форум народов Эстонии, на котором представители национальных меньшинств выразили поддержку стремлению Эстонии к восстановлению государственности и демократического уклада.

Тридцать лет спустя мы вынуждены признать, что в нашей стране считается допустимым заклеймить человека за его национальную принадлежность. Стало обыденным называть неэстонцев ”калекой, который не желает двигаться”, ”браком” или даже ”раковой опухолью”. К сожалению, это не только заголовки ”желтых” изданий, но и заявления, звучащие в зале Рийгикогу. Кроме того, мы видим, как некоторые политики и журналисты пытаются дать оценку целой национальной группе, исходя из поступков одного человека.

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Еще большее беспокойство возникает в связи с тем, что подобные высказывания не вызывают более протеста ни у эстонского общества в целом, ни у лидеров общественного мнения. Скорее наоборот — создается впечатление, что в Эстонии растет толерантность к разжиганию ненависти.

В нашей стране сложно кого-то удивить злоупотреблением национальным вопросом непосредственно перед выборами. Однако мы перестали замечать, что волна негатива, поднимающаяся в порыве политического задора, уже давно перестала успокаиваться и в межвыборный период.

Прискорбно, что полные нетерпимости возгласы звучат, когда мы отмечаем столетие Эстонской Республики. Представители национальных меньшинств образуют важную и неотъемлемую часть эстонского общества, обогащая его своим трудом и культурой. Многие из них здесь родились или провели большую часть жизни, и считают Эстонию своим домом.

Первый пункт принятой сто лет назад декларации независимости ЭР — ”Манифеста ко всем народам Эстонии” — гласит, что все граждане Эстонской Республики, независимо от их вероисповедания, национальности и политических взглядов, находятся в равной степени под защитой законов и судов республики. Во втором пункте подчеркивается, что всем национальным меньшинствам, проживающим на территории республики — русским, немцам, шведам, евреям и другим — обеспечивается право на национальную культурную автономию.

Госпожа президент! Вы производите впечатление лидера, дружелюбно настроенного к разным народам. В последнее время вы успели ознакомиться с особенностями жизни и чаяниями жителей Ида-Вирумаа и даже посетили Ласнамяэ, нанесли визит в Грузию и помогали украинцам убирать мусор. Поэтому смею надеяться, что ксенофобские высказывания и иные проявления недоброжелательности в отношении национальных меньшинств являются источником беспокойства и для Вас.

Мы привыкли к тому, что, будучи неравнодушным государственным деятелем, Вы регулярно делитесь своей точкой зрения о происходящих в обществе процессах. К сожалению, Вы пока не высказались по поводу описанных выше опасных тенденций, но, уверен, что Вы так же верите в важность сплоченного и сильного общества.

В связи с этим обращаюсь к Вам с просьбой дать общественности ясный сигнал о ценности вклада, привносимого представителями национальных меньшинств в развитие нашей страны, и недопустимости разжигания ненависти. Ваше послание всем жителям Эстонии, несомненно, важно и необходимо.

С Днем народов Эстонии и хорошего продолжения юбилейного года республики!"

Михаил Кылварт
гражданин Эстонской Республики

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