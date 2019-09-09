Открыт прием заявок для учителей и опорных специалистов на получение образовательных стипендий



“Образовательная стипендия дала мне замечательную возможность поставить для себя задачу и сделать что-то, что выходит за пределы повседневной рутины”, - рассказала Лемпу. Стипендия дала возможность сосредоточиться на том, чем она раньше занималась параллельно с ежедневной работой, например, написать учебные материалы для обучения детей чтению. “Я писала книжки для детей и пьесы для молодежи, прошла практику у коллеги, много читала, занималась цифровой живописью, путешествовала, набиралась вдохновения и сил, занималась здоровьем и приобретала новых друзей. И каждый день записывала все, что я делала, для того, чтобы запомнить, как я использовала выдавшуюся мне возможность”.

“Благодаря стипендии я смогла в течение полугода сосредоточиться на исследовании, задача которого создать для учителей возможности для научного подхода при анализе результатов своей работы”, - сказала Саар. Она занималась разработкой и апробацией инструментов для учителей, при помощи которых они смогут собирать информацию о своих уроках, например, фиксировать ход урока или получать обратную связь от учеников. “Сопоставив собранные данные с успеваемостью учащихся, учитель сможет лучше оценить эффективность и уместность выбранной стратегии и при необходимости ее адаптировать. При этом сбор и анализ данных позволит учителям, которые берут на вооружение новые методики, оценить их соответствие поставленным целям”, - объяснила она. “Свободный график дал мне возможность посвятить себя исследованию и встретиться со многими учителями со всей страны”, - добавила Саар.

В год выделяется до пяти стипендий. При назначении стипендий в первую очередь учитываются приоритеты сферы образования, карьерный путь кандидата и то, насколько идея, которую планируется реализовать при помощи стипендии, применима в системе образования. В этом году приоритетными темами является подход к обучению и его изменение, инклюзивное образование, а также использование методов цифровой педагогики.

На стипендию могут претендовать учителя и опорные специалисты, имеющие профессиональную квалификацию и проработавшие на своей должности не менее пяти лет.