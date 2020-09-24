Открылся отремонтированный опорный дом Таллиннского центра душевного здоровья
Сегодня, 24 сентября, после капитального ремонта открылся опорный дом Таллиннского центра душевного здоровья на Штромке (ул. Лыйме, 31а).
Сегодня, 24 сентября, после капитального ремонта открылся опорный дом Таллиннского центра душевного здоровья на Штромке (ул. Лыйме, 31а).
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, расположенный на Штромке опорный дом играет важную роль в жизни горожан, страдающих душевными расстройствами.
”Дом предлагает услугу поддержки проживания людям с такими хроническими психическими заболеваниями, при которых для восстановления после болезни и в повседневной жизни необходима профессиональная помощь, — сказала вице-мэр. — С помощью специалистов мы хотим сделать все для того, чтобы человек, несмотря на заболевание, смог жить, по возможности, самостоятельной и полноценной жизнью.
Вице-мэр Эха Вырк добавила, что отремонтированное здание предлагает клиентам возможность как отдохнуть и побыть в одиночестве, так и при желании пообщаться с другими.
”В отремонтированном доме теперь 30 мест вместо прежних 25, — рассказала Эха Вырк. — У каждого клиента своя комната, душевой уголок и санузел. Комната отдыха и кухня общие, имеется также прачечная, баня и небольшое помещение для занятий спортом. При проектировании здания учитывались особенности передвижения людей с двигательными нарушениями, а также нарушениями зрения и слуха”.
В ходе ремонта утеплили фасад и крышу здания, заменили окна и двери, построили теплообменную вентиляционную систему, а также к главному входу пристроили два тамбура. На первом этаже 11 комнат, три конторских и три комнаты для совещаний. На втором этаже 19 комнат, также комната отдыха и спортзал. На нулевом этаже располагаются технические и вспомогательные помещения, а также прачечная.
Директор Таллиннского центра душевного здоровья Мари Рулл отметила, что уютная, красивая и функциональная среда очень важна при выздоровлении и приятно, что в отремонтированном опорном доме на Штромке можно оказывать услугу в способствующей поддержанию душевного здоровья обстановке.
Здание спроектировало OÜ Esplan, построили фирмы Eviko AS и Eviko Ehitus OÜ, а надзор собственника осуществляло предприятие Keskkonnaprojekt OÜ под руководством Олави Пармаса. Общая стоимость строительных работ составила 1,7 млн евро.
Центр таллиннского душевного здоровья — созданное в 2000 году учреждение соцобеспечения, предлагающее услуги имеющим душевные заболевания взрослым работоспособного возраста, а также их семьям, поддерживая восстановление от психического заболевания. Для получения услуги необходимо направление либо от Кассы страхования по безработицы, либо от Департамента социального страхования. В Опорный дом на Штромке направляет Департамент социального страхования. Период оказания услуги в опорном доме не ограничен, это зависит от скорости восстановления, уровня самостоятельности и необходимости. Поскольку речь идет о столичном учреждении, услуга предлагается только зарегистрированным жителям Таллинна.
У Центра душевного здоровья в Таллинне семь филиалов. Один из них, предлагающий услугу поддержки проживания для людей с расстройствами психики, расположен в Пыхья-Таллинне.
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