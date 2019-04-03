Открылась регистрация на "Тотальный диктант"

Тотальный диктант в этом году примет участников в более чем 1100 городах 80 стран. Сейчас для регистрации открыты около 3100 площадок, на которых можно написать диктант. В Таллинне в общей сложности зарегистрировано шесть площадок.

”Таллинн упорно боролся за звание столицы Тотального диктанта, это достижение для нас одновременно и большая честь, и огромная ответственность — ведь мероприятие предстоит провести на более высоком, чем когда-либо, уровне. Весь таллиннский оргкомитет трудится не покладая рук, чтобы участники акции могли долго с теплом вспоминать о своих впечатлениях, пережитых во время написания диктанта. — сказал председатель Таллиннского горсобрания и глава городского оргкомитета акции Михаил Кылварт. — В Таллинне поучаствовать в акции можно будет на нескольких площадках. Уверен, каждый сможет выбрать для себя наиболее удобное и интересное место. Приходите, попробуйте свои силы в написании текста, подготовленного специально для всемирной акции, и поучаствуйте в празднике русского языка!”.

Принять участие в Тотальном диктанте может каждый, но для этого необходима регистрация. Записаться можно на официальной странице акции totaldict.ru/tallinn. Нужно войти или создать личный кабинет, выбрать город и площадку, после чего нажать кнопку ”Зарегистрироваться”. Помощь в регистрации можно получить по номеру 640 4105.