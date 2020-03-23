"Откройте свои глаза!" Дочь советника Хельме использует коронавирус, чтобы раздувать панику и распространять ложную информацию в Facebook

Подобные фейковые новости — ее хлеб. На выходных женщина заявила следующее: "За вами начинают следить. В Европу завезено большое количество военных США. Слышно, как летят самолеты".

"Снимите сегодня наличные!" — советует дочь советника министра финансов своим подписчикам в другой день, — "Автоматы опустеют, электричество и интернет могут отключиться". Естественно, люди послушно идут снимать деньги и прячут их под матрас.

Кроме того, Крахт призывает подписчиков "зарегистрировать себе новое свидетельство о рождении", как она это называет. Для этого нужно заполнить анкету и ввести туда точные данные о себе, своих детях и родителях — время, место рождения и место жительства. В итоге все эти личные данные и адреса находятся в открытом доступе не только для иностранных владельцев сайта, но и для всех желающих.

В отношении ситуации с коронавирусом Крахт утверждает совершенно противоположное медиками и экспертам — бояться вируса и руки дезинфицировать ни к чему. Зато MMS не помешает начать принимать — и в большом количестве.

Более того, женщина просто не верит, что вирус существует и в своем видео утверждает, что это просто заговор, мол под прикрытием вируса и карантина правительства устанавливают новый мировой порядок. На опустевших круизных судах проводят военные трибуналы, а пока все на карантине государство тайно устанавливает мачты с 5G интернетом, вещает Крахт.

Как открыть глаза и стать одним из "живых людей"?



Для своих подписчиков, кто не хочет дальше быть обманутым, она предлагает три шага: отказаться от вакцинирования, зарегистрироваться в систему "Живых людей" и бросить "порабощающие" ID-карты.

"Живые люди" — группа сторонников теорий заговора, появившаяся в Эстонии в начале 2010-х годов. Она долгое время держалась в тени, но коронавирус бужто бы пробудил ее от спячки. Теперь она собирает личные данные людей.